Займатися службою, а не паперами: як держава цифровізує армію

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“Армія+” та онлайн-послуги в “Дії”: як для військових і ветеранів зменшують паперову тяганину

Команда влади стабільно й системно працює над тим, щоб спростити українським ветеранам і чинним військовослужбовцям будь-яку паперову тяганину й дати змогу максимально концентруватися на своїх завданнях. Для цього держава цифровізує та переносить у смартфон низку процесів, які стосуються, наприклад, подання рапортів, оформлення довідок і грошової допомоги, що донедавна вимагало тривалих походів по різних установах та заповнення купи паперів.

Спростити цей процес, як говорить голова партії “Слуга Народу” й нардеп Олена Шуляк, допомагають зокрема новий військовий застосунок “Армія+” та, власне, “Дія”, в якій військові та ветерани невдовзі зможуть отримати 12 спеціалізованих послуг.

“Застосунки “Армія+” та “Дія” – це крок до цифрової трансформації українського війська в армію майбутнього. Вагомий крок! І водночас не єдиний, адже вже зараз держава автоматизує та цифровізує максимум процесів, пов’язаних як із безпосереднім веденням бойових дій, так і різного роду взаємодією тилу. Я можу впевнено сказати, що на цьому треку наші Сили оборони України не просто досягли рівня провідних армій світу, а й подекуди їх перевершили. Тут, маємо віддати їм належне, головну роль відіграють Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством оборони, Генштабом ЗСУ, низкою інших профільних відомств та міжнародними партнерами. Партія “Слуга Народу” завжди підтримувала й буде підтримувати будь-яким способом усі подібні ініціативи як на центральному рівні в парламенті, так і в регіонах”, – заявила Олена Шуляк та додала, що партія вже має успішний кейс взаємодії з Мінцифрою та Міноборони – закупили минулого року за кошти партії “Слуга Народу” 2 тис. систем радіоелектронної боротьби, які вже воюють на передовій, прикриваючи українських захисників від ворожих дронів.

Нардеп Олена Шуляк підкреслює, що однією з найбільших переваг “Армія+” є можливість подати електронні рапорти. Застосунок має офіційні шаблони, на заповнення яких йде лише 5-15 хв. Електронні документи не треба везти на підпис, адже відповідь можна отримати в самому застосунку. “Армія+” пропонує для військових також цілу низку знижок і послуг поза чергою, наприклад, знижки на пальне або придбання залізничних квитків зі спеціального резерву для військових.

Водночас у “Дії”, додає Шуляк, військовим та ветеранам незабаром зможуть отримувати 12 послуг. Серед них: статус особи з інвалідністю внаслідок війни; одноразова грошова допомога при інвалідності, соціальні послуги, пільги з оплати комунальних послуг тощо. Отримати ці послуги можна, подавши електронну заяву. Жодних додаткових документів і черг під кабінетами.

“На конкретних прикладах ми бачимо, що цифровізація в армії дійсно працює й приносить ті результати, на які держава розраховувала: військові заощаджують години часу, нерви та скорочують інші витрати, адже менше займаються паперами”, – резюмує голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Раніше, нагадаємо, вона заявляла, що кілька сотень партійців й представників активу політсили зі всієї країни на цей момент захищають Україну в лавах Сил оборони. І, на жаль, у команді “Слуги Народу” на фронті є втрати.