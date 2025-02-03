Невже не розумієте, чим ризикуєте?

На відміну від попередніх тридцяти засідань дев’ятої сесії Кропивницької міської ради, 31-ше викликало суспільний резонанс. Все через питання, яке стосувалося лісопаркової зони на Новомиколаївці. Решта проєктів рішень були проголосовані традиційно спокійно.

Внесли зміни до бюджету громади, до галузевих програм соціально-економічного розвитку міста, затвердили механізм надання послуг з харчування у вигляді кейтерингу, надали дозвіл на розроблення проєкту внесення змін до Плану зонування території міста. Також депутати міської ради одноголосно підтримали рішення про затвердження Комплексної програми функціонування української мови в усіх сферах життєдіяльності громади.

На порядку денному засідання було 62 питання, які стосувалися регулювання земельних відносин. Одне з них, найбільш резонансне, за словами депутата Ігоря Майданюка, на земельній комісії розглядалося тричі: «Два рази переносили, і на третій раз рішення не було підтримано. Але питання все одно винесли на сесію». Депутатка Олександра Ткаченко ініціювала зняття питання з порядку денного сесії, але її не підтримали. Проєкт рішення був поставлений на голосування і підтриманий: 26 з 32-х присутніх депутатів проголосували за.

За що саме? Буквально це звучить так: «Надати приватному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду орієнтовною площею 0,0013 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії». Якщо простіше, то 13 квадратних метрів лісопаркової землі виділяють для спорудження підстанції.

Все б нічого, але саме в тій зоні в 2005 році міської радою кільком громадянам було надано згоду на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок у власність. Навіть адресу вигадали, якусь невмотивовану, провулок Виноградний.

Проти забудови Лісопаркової тоді виступили практично всі, окрім, мабуть, «щасливчиків» з добре відомими містянам прізвищами, які отримали ділянки, їхніх родичів та певних посадовців і депутатів. Напевне, їм здалося, що саме зараз, у найбільш драматичну фазу російсько-української війни, час продовжити почате.

Передбачаючи резонанс, який викликає прийняття рішення «про підстанцію», директор департаменту містобудування та земельних ресурсів Роман Лунгол дав коментар: «Департамент реалізує у зеленому масиві лісопарку екологічний проєкт з наведення тут ладу, розчистки території від повалених дерев та висадження молодих саджанців хвойних дерев. На території лісопарку планується також облаштування “стежки здоров’я” для реабілітації поранених та для занять фізичною культурою і спортом мешканців міста. Потужності підстанції буде достатньо для забезпечення електроенергією цієї рекреаційної зони з її інфраструктурою».

Громадськість переконана, що підстанція – черговий крок до перетворення лісопаркової зони на паркову – у кращому випадку, на зону приватних маєтків – у гіршому. Не хотілося вживати штампи, але легені міста знову під загрозою знищення. Варто лише зайти всередину Лісопаркової, і ви побачите не поодинокі прибрані сосни, що зламалися від вітру чи віку, а цілі лисі галявини. А Котяче Око має всі ознаки катаракти: до стану водойми нікому немає діла, а щодо забудови навколо «калюжі» спостерігається зацікавленість.

Сумно і прикро. А ще страшно. Бо підстанція – це об’єкт критичної інфраструктури, а її адреса з координатами на картах вже на всіх сайтах Кропивницького. Що це означає, вже знають мільйони українців, які страждають від відсутності світла після атак рашистських ракет та шахедів. Але у нашому випадку все набагато страшніше, бо атака на «мажорну» підстанцію призведе до загибелі Лісопаркової, АЗС та багатьох кварталів приватного сектора Новомиколаївки. Горітиме не гірше, ніж у Каліфорнії.

Не хочеться наврочити, та невже треба так поспішати з цим несвоєчасним будівництвом? Невже ви не розумієте, чим ризикуєте?