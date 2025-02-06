Ліхтарики, запалені серцями

У такі нелегкі часи, коли світ сповнений викликів, особливо важливо не втрачати здатності любити, дарувати тепло і підтримувати одне одного. Любов – це те світло, яке допомагає нам йти вперед, незважаючи на труднощі. Вона проявляється у ніжних словах, щирій усмішці, простягнутій руці допомоги.

Обласна дитяча філармонія анонсує особливу подію – концертну програму «Ліхтарики запалюють серця», де кожна нота, кожен голос і кожен виступ стане маленьким вогником добра, що зігріває душу.

14 лютого о 18:00, запрошуємо кропивничан розділити вечір разом із:

солістами обласної філармонії;

народним художнім колективом України, театром танцю «В гостях у казки»;

народним художнім колективом України хореографічним ансамблем «Надія»;

зразковим хореографічним ансамблем «Олена»;

зразковим аматорським колективом, студією хореографічного мистецтва «Авангард»;

клубом спортивного бального танцю «Dance Studio I. Davydyak»;

SVOI DANCE COMMUNITY;

Імідж-центром «Ольга»;

Дитячим юнацьким центром «Сузірʼя» КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»;

Окрім концертної програми на Вас чекає:

Розіграш грошових сертифікатів від магазину стильного одягу для сучасних дітей «Teens» та IKURA Кропивницький, а також розіграш ексклюзивних подарунків від Кропивницького бренду одягу «Charwish», дегустацією від торгової марки «Бон Буассон», тематична фотозона від наших постійних партнерів «Технологія успіху».

«Чому саме така назва – спитаєте ви? Ліхтарики – це наші діти, які дають нам нестримну енергію, світло та віру в краще майбутнє навіть у сьогоднішні непрості часи. Адже хочеться, щоб світло завжди перемагало темряву. Тож 14 лютого сцена засяє ліхтариками, котрі запалять вогонь добра і любові у серцях кожного з нас», – додає заступниця директорки по роботі з дітьми Наталія Сафронова.