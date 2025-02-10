Аукціон завершився, але збір продовжується

Передусім, щиро дякуємо усім, хто взяв участь у Благодійному книжковому аукціоні «УЦ», збір з якого призначений допомогти одному з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, де служить наш земляк Олександр Дружковський. У такий спосіб ми намагалися активізувати увагу доброчинців і заохотити їх книжками, що мають певну художню та поліграфічну цінність.

На аукціон було виставлено 23 лоти які надали журналісти нашої газети. З них придбано учасниками всього шість. Найбільш активними гравцями стали:

Валерія Фурманова, яка за альбом графічних робіт художника Володимира Кир’янова заплатила 500 гривень, а за книгу Володимира Овсійчука «Українське малярство Х – ХVIII століть» – 800;

Анастасія Мусатенко, котра за збірку романів Ремарка «Життя у позику», «Мансарда мрій» та «Іскра життя» запропонувала 1000 гривень;

Олександр Дануца одразу на чотири позиції підняв ставку на роман американського письменника Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» (англ. The Great Gatsby) і довів її до 1000 гривень;

Сергій Якунін обійшов пропозицію Олени Кваші та придбав за 600 гривень книгу Іцхока-Лейби Переца «Народні оповідан­ня» у перекладі М. Зерова та О. Гера;

Костянтин Яринич придбав книгу краєзнавчих розвідок Юрія Матівоса «Вулицями рідного міста» за 300 гривень.

Таким чином під час аукціону зібрано 4200 гривень.

У кожного з нас – журналістів «УЦ» – сотні друзів у соціальних сітях, а у паперової газети тисячі читачів, і, відверто кажучи, ми розраховували на більше коло гравців та більш жвавий інтерес до представленої літератури, але щось пішло, на жаль, не так.

Проте збір на такий необхідний нашим захисникам дрон Mavic 3T продовжується. Станом на 5 лютого загалом зібрано 37360 гривень. Номер картки Monobank для збору: 4441 1111 2982 5471.

Айнура та Олександр Дружковські висловлюють щиру подяку усім, хто відгукнувся.