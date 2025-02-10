До зустрічі на «Лавандовій веранді»!

Енциклопедично ця рослина визначається так: «вічнозелений чагарник, який влітку квітне фіолетовими квітами». Доволі сухо для рослини, яка нараховує більше 40 видів, має квіти неймовірного кольору, аромат, який ні з чим не сплутаєш, та безліч корисних властивостей.

Майже все про лаванду знає Марина Дейкун, що мешкає в селі Федорівка Кропивницького району. Кілька років тому вона облаштувала на своїй садибі «Лавандову веранду», куди люди їдуть погуляти, подихати, помилуватися, влаштувати фотосесію. Нині лютий, але розповідь про лаванду актуальна. Пропонуємо в цьому переконатися.

Марина за освітою вчителька, педагогічну діяльність закінчила на посаді заступника директора з виховної роботи шостої школи Кропивницького. Каже, що лаванда їй давно подобалася, вона користувалася оліями та гідролатом (витяжка з квітів) цієї духмяної та корисної рослини. В 20-му році жінка пішла в декретну відпустку, а після неї до школи не повернулася – почала свій «лавандовий бізнес».

– Якось в інтернеті натрапила на блогерку, яка розповідала про лаванду: властивості рослини, як вирощувати, доглядати, що з цим можна роботи, і я надихнулася, – розповідає Марина. – Посадила кущі, тоді їх було триста, і почала насолоджуватися. Спочатку це було хобі, а згодом діло дійшло до бізнесу.

Бізнес почався з державного гранту, який отримала хазяйка «Лавандової веранди». Зараз це територія площею 35 соток, на якій росте більше трьох тисяч кущів лаванди і лавандину. Для тих, хто не знає, лаванди – це гібрид між видами лаванди. Він виведений спеціально для використання у промислових масштабах. За ним легко доглядати, легко збирати, він дає втричі більше ефірної олії для виробництва косметики та парфумерії. Зовні від лаванди лавандин відрізняється формою куща, він вищий, та з більш великими суцвіттями.

Під час цвітіння лаванди у Федорівці відкривається туристична локація. Гості бронюють день, час, приїжджають з фотографами і влаштовують фотосесії. Коли рослина відцвітає, квіти йдуть на переробку, і в цьому полягає бізнесова складова проєкту.

– Я дистилюю квітки, забираючи олію, гідролат, на основі чого роблю різноманітні косметичні засоби, – пояснює Марина Дейкун. – Це мило, шампуні, свічки, саше. Роблю лавандовий чай, сироп, квітками набиваю подушечки. В мене великий асортимент, більше двадцяти найменувань.

Для всього потрібні руки, і двох Марининих не вистачило б. За умовами гранту бізнесвумен мала право прийняти на роботу двох найманих працівників, що вона і зробила. Влітку жінки втрьох працюють на полі, а взимку виробляють продукцію, пакують, реалізують.

Продукцію «Лавандова веранда» можна придбати через інтернет. Влітку безпосередньо на локації у Федорівці, а зараз – на третьому поверсі ТЦ Manhattan. Зайшовши туди, ви в жодному разі не пройдете повз цього відділу. По-перше, вас манитиме аромат. По-друге, всі ці олійки, шампуні, свічки так естетично упаковані, що виглядають, як подарунок, зроблений з любов’ю.

Тепер безпосередньо про лаванду від Марини Дейкун:

– Це унікальна рослина, яку можна використовувати і в медицині, і в аромотерапії, і в побуті. Має заспокійливу дію. Олію можна нанести на тіло, понюхати на ніч або капнути у ванну – це дуже гарно розслаблює, знімає стрес. Вона добре дезінфікує поверхні, якщо помити підлогу або меблі засобом з лавандою. Вона також загоює рани, олію можна приймати всередину – позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт.

Відганяє комах, шкідників. Мені якось сказали, що якщо біля картоплі посадити лаванду, не буде колорадського жука. Не буду закликати всіх це роботи, але зауважу, що ті десяток кущів картоплі, які я висаджую на городі біля лаванди, жуки оминають. Я реально нічим не обробляю картоплю.

Лавандові шампуні надають волоссю блиску, знімають свербіж. Оскільки ця рослина дуже рідко викликає алергію, її застосовують для діток, для вагітних. В деяких країнах породіллі на пологи беруть з собою ефірні олії. Одна з них – лавандові. І в якості спеції вона чудова, додають до маринадів м’яса та риби. Олію також додають в тісто.

Отже, унікальна та універсальна лаванда. Розквітає з середини червня, але минулого року на два тижні раніше люди вже їхали у «Лавандову веранду». Про відкриття сезону можна дізнатися із соцмереж, сторінок Марини Дейкун. Від центру Кропивницького до лавандової локації у Федоровці всього 20 кілометрів. І в період сезону в селі ставлять вказівники, щоб гості не заблукали.

І ще одна цікава деталь – колір. Його також ні з яким не сплутаєш. Доки ми не знали про лаванду, говорили на нього бузковий. Ніякий він не бузковий, і не фіолетовий, а саме лавандовий. У Марини навіть манікюр цього кольору. Хоча квітки цієї рослини бувають білими, рожевими, але цей – ніжний, пастельний – здається, сам по собі випромінює аромат.