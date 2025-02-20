Як військовому перевестися в іншу частину? Алгоритм дій від юристів

Часто у військовослужбовців виникають ситуації, коли продовжувати службу в тій чи іншій військовій частині неможливо. Для таких випадків існує механізм переведення до іншої військової частини, який Кабмін затвердив минулого року. Які кроки необхідно зробити для переведення, які документи підготувати та хто має право на таке переміщення — пояснюють юристи Юридичного Гончаренко центру.

Хто з військовослужбовців має право на переміщення?

Подати рапорт до Кадрового центру Збройних Сил або у застосунку «Армія+» можуть чотири категорії військовослужбовців:

Військовослужбовці, які хочуть перейти до частин бойового складу;

Ті, хто служить у тилових, навчальних та резервних частинах і хоче змінити місце служби на іншу таку ж частину;

Військові з бойових частин, які хочуть перейти до інших бойових частин;

Військовослужбовці, яких ВЛК визнала придатними для служби у тилу, можуть перевестися з бойових частин у частини відповідно до рекомендацій комісії.

Які документи треба додати до рапорту для переведення між частинами?

До рапорту військовослужбовець додає такі документи:

копія військового квитка, посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним;

погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов’язковим, зазначено нижче). Таке погодження може бути надане як окремим документом, так і у формі погодження (схвалення) рапорту засобами Порталу «Армія+», інших інформаційно-комунікаційних систем, систем електронного документообігу;

висновок військово-лікарської комісії (для військовослужбовців, які переміщуються на підставі висновку ВЛК).

Кому не потрібне погодження командира на переміщення?

Командир військової частини не зобов’язаний погоджувати переміщення для таких категорій військовослужбовців:

рядовий, сержантський та старшинський склад (крім тих, хто займає офіцерські посади), які переміщуються з тилових, навчальних чи небойових частин до бойових;

постійний склад навчальних центрів, які переводяться до інших навчальних центрів;

військовослужбовці, які переміщуються за висновком ВЛК.

«Процедура розгляду рапорту — до п’яти днів. Усі документи перевіряє Кадровий центр ЗСУ протягом 72 годин, після чого приймає рішення. У разі, якщо підстав для відмови немає, готується наказ про переведення, який має бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки. Згодом, після підписання наказу, військовослужбовець отримує повідомлення через портал «Армія+» впродовж 24 годин», — пояснює процедуру директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Кому можуть відмовити у переведенні?

У переміщенні військовослужбовця відмовляється лише за наявності однієї з таких підстав:

військовослужбовець не належить до жодної з чотирьох визначених категорій;

військовослужбовець проходить військову службу у військовій частині менш як 6 місяців або менше одного року з моменту попереднього його переміщення за власною ініціативою (крім військовослужбовців, які переміщуються на підставі рішення ВЛК);

до рапорту не додані необхідні документи.

Кадровий центр Збройних Сил перевіряє рапорт військовослужбовця на наявність підстав для відмови у переміщенні протягом 72 годин із моменту його отримання. За результатами перевірки військовослужбовець отримує через портал Армія+ повідомлення про погодження або відмову із зазначенням причин.

Інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовець отримує через портал Армія+ протягом 24 годин після підписання наказу.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.