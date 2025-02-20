Що треба знати про особисте розпорядження військового

З 1 лютого військовослужбовці можуть самі визначити, кому та в яких частках буде виплачуватися грошове забезпечення у випадку їх полону чи зникнення безвісти. Для цього потрібно скласти особисте розпорядження. На що треба звернути увагу розповідають юристи системи надання БПД.

Якщо не буде особистого розпорядження, тоді половину належних військовослужбовцю коштів отримають найближчі родичі:

дружина/чоловік,

батьки,

неповнолітні діти.

Кошти будуть розподілені між усіма ними порівну. Решта 50% залишиться військовослужбовцю. Раніше всю суму грошового забезпечення міг отримати один найближчий родич військовослужбовця. Наприклад, дружина.

Якщо немає найближчих родичів, тоді 20% грошового забезпечення отримають родичі другої черги — повнолітні діти, брати/сестри. Решта 80% коштів залишиться військовослужбовцю.

Що дає особисте розпорядження

За наявності особистого розпорядження виплати належного військовослужбовцю грошового забезпечення будуть здійснюватися тим людям і в тих частках, які вказані у цьому розпорядженні.

Як його скласти

Написати в довільній формі. В ньому визначити осіб (будь-кого незалежно від рідства), які отримуватимуть виплати. Зазначити частки для кожного з них. Підписати документ. Подати командуванню. Справжність підпису має засвідчити командир або нотаріус. Документ зберігатиметься в ТЦК та СП.

Якщо немає ані розпорядження, ані родичів

Усі кошти залишаться на рахунку військовослужбовця, він зможе ними скористатися після повернення або вони можуть бути включені до складу спадщини.

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Звертайтеся до системи надання БПД https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/