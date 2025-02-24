Олена Шуляк розповіла, які кроки робить держава, щоб забезпечити житлом ВПО

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В Україні інвентаризують довгобуди та гуртожитки, щоб знайти житло для переселенців

В Україні розпочалася масштабна інвентаризація житла, мета якої – знайти обʼєкти, які можна буде використати для переобладнання у житловий фонд для переселенців, а у подальшому і для створення фонду соціального житла, яке можна буде брати у соціальну оренду.

Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк під час діалогу з представниками ЗМІ на тему “Три роки повномасштабної війни”, у якому взяли участь майже сто журналістів.

За її словами, Фонд державного майна України (ФДМУ) передав інформацію про понад 26 тисяч об’єктів житлового фонду, які можуть бути використані для розміщення ВПО. Також вже надано в оренду приміщення гуртожитків у кількох містах країни. Наразі сформовано перелік об’єктів нерухомості, які потребують ремонту, ідуть пошуки донорів для фінансування ремонтних робіт у приміщеннях державної власності, які можна використати для тимчасового проживання ВПО.

В партії “Слуга Народу” нагадали, що інвентаризація нерухомості – це практична реалізація Закону 4080-IX, який підготувала Тимчасова спеціальна комісія ВР з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України.

“За підсумками такої інвентаризації буде створено інтерактивну мапу з відомостями про всі об’єкти для подання заявок на проживання від вимушених переселенців та приведення житла у належний для проживання стан. Зараз наша задача – знайти обʼєкти, які перебувають як на балансі держави, так і на балансі громад, які можна використати у якості соціального житла для потреб ВПО. Те, що перебуває у державній власності, потрібно передати у комунальну”, – повідомила Олена Шуляк.

Очільниця “Слуги Народу” додала, що деякі громади вже розпочали інвентаризацію проблемної власності: об’єктів з невстановленими власниками, майна підсанкційних осіб та колаборантів, занедбаних шкіл, садочків, лікарень та недобудов. При цьому, держава вже має успішний досвід проведення інвентаризації такого плану – перед війною у такий спосіб провели інвентаризацію об‘єктів соціальної інфраструктури – недобудованих шкіл, садочків тощо.

“Після її проведення всі об’єкти ми поділили на декілька категорій: із високим ступенем завершеності – понад 70%, далі йшли об’єкти, зведені на 50-70%, та ті, будівництво яких тільки розпочалося (готовність до 50%). З них ми виділили ті, які мали високий ступінь завершеності, потім порахували вартість їх добудови, внесли в плани, виділили фінансування із державного та місцевих бюджетів, проконтролювали виконання усіх процесів по будівництву та здали в експлуатацію 114 дитячих садочків та 119 шкіл”, – розповіла Олена Шуляк.

Парламентарка впевнена, що такий підхід потрібно використовувати і з об‘єктами житлового будівництва: “Як показала практика, він ефективний. Тож потрібно зобов’язати органи місцевої влади розпочати саме з інвентаризації усіх довгобудів”.

Очільниця “Слуги Народу” зауважила, що у кращому випадку 50% українських територіальних громад володіють вичерпною інформацією щодо кількості майна, яке у них на балансі. Не проведена належним чином інвентаризація комунальної власності підживлює корупцію і унеможливлює швидке запровадження механізму соціального житла.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що для повернення українців з-за кордону окрім безпекового фактору, тобто завершення війни та встановлення справедливого миру, впливатимуть ще два важливі фактори – працевлаштування та забезпеченість житлом.