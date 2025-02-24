Елена Шуляк рассказала, какие шаги делает государство, чтобы обеспечить жильем ВПЛ

В Украине инвентаризируют долгострои и общежития, чтобы найти жилье для переселенцев

В Украине началась масштабная инвентаризация жилья, цель которой – найти объекты, которые можно использовать для переоборудования в жилищный фонд для переселенцев, а в дальнейшем и для создания фонда социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду.

Об этом сообщила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк во время диалога с представителями СМИ на тему “Три года полномасштабной войны”, в котором приняли участие почти сто журналистов.

По ее словам, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передал информацию о более чем 26 тысячах объектов жилищного фонда, которые могут быть использованы для размещения ВПЛ. Также уже предоставлены в аренду помещения общежитий в нескольких городах страны. В настоящее время сформирован перечень объектов недвижимости, нуждающихся в ремонте, идут поиски доноров для финансирования ремонтных работ в помещениях государственной собственности, которые можно использовать для временного проживания ВПЛ.

В партии “Слуга Народа” напомнили, что инвентаризация недвижимости – это практическая реализация Закона 4080-IX, который подготовила Временная специальная комиссия ВР по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

“По итогам такой инвентаризации будет создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние. Сейчас наша задача – найти объекты, которые находятся как на балансе государства, так и на балансе громад, которые можно использовать в качестве социального жилья для нужд ВПЛ. То, что находится в государственной собственности, нужно передать в коммунальную”, – сообщила Елена Шуляк.

Глава “Слуги Народа” добавила, что некоторые громады уже начали инвентаризацию проблемной собственности: объектов с неустановленными собственниками, имущества подсанкционных лиц и коллаборантов, заброшенных школ, садов, больниц и недостроев. При этом у государства уже есть успешный опыт проведения инвентаризации такого плана – перед войной таким образом провели инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры – недостроенных школ, садов и т.д.

“После ее проведения все объекты мы поделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности – свыше 70%, далее следовали объекты, возведенные на 50-70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%). Из них мы выделили те, которые имели высокую степень завершения, затем посчитали стоимость их достройки, внесли в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ”, – рассказала Елена Шуляк.

Парламентарий уверена, что такой подход нужно использовать и с объектами жилищного строительства: “Как показала практика, он эффективен. Поэтому нужно обязать органы местной власти начать именно с инвентаризации всех долгостроев”.

Глава “Слуги Народа” отметила, что в лучшем случае 50% украинских территориальных громад имеют исчерпывающую информацию о количестве имущества, которое у них на балансе. Не проведенная должным образом инвентаризация коммунальной собственности подпитывает коррупцию и делает невозможным быстрое внедрение механизма социального жилья.

Ранее в партии “Слуга Народа” сообщали, что на возвращение украинцев из-за границы кроме фактора безопасности, то есть завершения войны и установления справедливого мира, будут влиять еще два важных фактора – трудоустройство и обеспеченность жильем.