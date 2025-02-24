Під такою назвою пройшла минулого тижня презентація однойменної книги – збірки пісень Анатолія Каретного. Дійство проходило під нев’янучою ялинкою у вітальні обласного Музею мистецтв. А книга вийшла друком у кропивницькому видавництві «Код».

У ній представлено 25 пісенних текстів із нотними партитурами та акварельними малюнками автора. Тому не тільки для письменниці Надії Гармазій, яка вела цю зустріч, але й для більшості присутніх стала відкриттям ще одна іпостась Анатолія Каретного – живопис. Для підтвердження на сцені була розгорнута невелика експозиція його пейзажів.

«“Симфонія причетності” – це справжній симбіоз мистецтв, – наголосила Надія Гармазій у вступному слові, – мистецтва слова, мистецтва музичного і мистецтва живопису».

Щирою ілюстрацією симбіозу перших двох видів мистецтва стало живе виконання пісень бардом з Обознівки Олександром Чеботарем. Анатолій Каретний неодноразово похвалив його, а також подякував за причетність до цієї збірки старшій викладачці кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання ЦДУ Ларисі Гайдай, яка розробила нотні партитури, та Костянтину Дьоміну, який зробив комп’ютерний набір.

Авторками передмови до книги стали письменниця Надія Гармазій та художниця Ольга Краснопольська.

На думку автора, це видання стане справжнім арт-об’єктом для цінителів музики, поезії та образотворчого мистецтва, здатним поглибити сприйняття кожної з цих складових та об’єднати їх у гармонійну цілісність.