Спалив і сів

В Олександрії засудили місцевого жителя, який спалив чужий кросовер Infiniti FX 37 вартістю понад мільйон гривень.

Євген Довгий – батько двох неповнолітніх дітей, слюсар-ремонтник ПАТ «Оболонь», раніше не судимий. Згідно з вироком Олександрійського міськрайсуду, вчинив злочин за таких обставин.

Увечері 23 березня 2023 року він, проходячи проспектом Соборним в Олександрії, помітив, як якась жінка паркує гарний дорогий кросовер. Слюсаря взяли завидки, і він вирішив покарати незнайому багачку. Прийшовши додому, наповнив чотири пляшки мастилом, щоб вранці спалити ненависне авто. 24 березня близько шостої ранку Довгий був уже біля тієї машини, облив її мастилом і підпалив.

Поки поліція шукала палія, він 3 квітня того ж року украв мопед Viper, необачно залишений власником на вулиці з ключем у замку запалення. Згодом крадія розшукали, мопед повернули власникові. Виявилося, що Довгий ще й спалив чуже авто.

Поставши перед судом, він каявся. Просив суд зважити на двох дітей і хвору матір. Нагадував, що дружина уже частково компенсувала потерпілій шкоду – дала 15 тисяч гривень. Казав, що слюсарська зарплата (вісім тисяч гривень) поки не дозволяє заплатити іще. Обіцяв розраховуватися поступово.

Потерпіла розповіла про себе, що служить у військовій частині. Просила ув’язнити винуватця реально, без випробування на волі.

Суд призначив йому покарання у вигляді ув’язнення на три роки і шість місяців та зобов’язав сплатити потерпілій понад мільйон гривень.