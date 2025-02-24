Solo серця в тональності оксамиту

6 березня, о 18:00, на головній сцені області, відбудеться перший сольний концерт Артема Гасленка, соліста Кіровоградської обласної філармонії, нашого земляка, уродженця Компаніївщини, де глядачі зможуть почути всю велич краси і звучання української пісні в його виконанні.

«Дуже хвилююча та важлива подія – мій дебют. І, як для артиста, насправді, дуже цінно бачити, як щоразу мене зустрічають глядачі у головній концертній залі області. Вони для мене – велика нагорода за всі творчі старання. Я чекаю на кожного з вас, щоб розділити разом вечір весни та музики», – зазначає Артем Гасленко.

На Вас чекає вечір найкращих хітів української естради: Василя Зінкевича, Назарія Яремчука, Миколи Мозгового, Мирослава Скорика, Іво Бобула, Михайла Хоми та інших.

Усі пісні ви почуєте виключно в живому виконанні під інструментальний супровід камерного оркестру «Концертіно», інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро» та музичного бенду за участі солісток обласної філармонії Людмили Царенко, Світлани Польової, Іванни Неділенко. Також даруватимуть свій спів глядачам Олександр Безай та Олексій Козачинський.

«Для нас дуже важливо підтримувати талановитих молодих артистів. Філармонія завжди сприяє тому, щоб наші солісти проявляли себе на своїх сольних програмах, підтримує їх, аби вони відкривались для глядачів по-новому. До числа таких солістів можна віднести Артема Гасленка. Готується його перший сольний концерт, і ми щасливі бачити його професійне зростання і розвиток. » – директор філармонії, заслужений працівник культури України Наталія Агапєєва.

Головна сцена області чекає кропивничан, щоб вони почули «Solo серця» у неймовірному, чуттєвому виконанні талановитого артиста.

Анна ГАСЛЕНКО