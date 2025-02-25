Про виплату пільг членам сімей осіб, які визнані зниклими безвісти або потрапили у полон

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2024 року № 1420 доповнено зміст пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, що регламентує виплату пільг членам сімей осіб, які визнані зниклими безвісти або потрапили у полон, зокрема, якщо:

пільговик (ветеран війни, особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалий учасник Революції Гідності, член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України) потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин, виплата пільг у грошовій формі здійснюється за зверненням одного із членів його сім’ї (чоловіка, дружини, непрацездатних батьків, законного представника дитини (до 18 років), неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги), який фактично проживає у житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги, шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на банківський рахунок такого члена сім’ї.

Які дії члена сім’ї пільговика? Член сім’ї пільговика особисто (до сервісного центру Пенсійного фонду України) або дистанційно (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України) подає такі документи:

заяву (у довільній формі);

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, оформленого відповідно до вимог пункту 15 Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2262;

банківський рахунок.

Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення члена сім’ї пільговика, до місяця звільнення пільговика з полону держави-агресора (визнання судом безвісно відсутнім чи оголошення судом померлим).

Перерахування коштів на рахунок члена сім’ї пільговика припиняється уповноваженим органом з місяця, наступного за місяцем отримання від такого члена сім’ї інформації про пільговика (смерть, звільнення з полону або скасування статусу зниклого безвісти), і поновлюється пільговику з місяця, в якому припинено перерахування коштів, за його зверненням до сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України після уточнення реквізитів банківського рахунка, на який перераховуватимуться кошти.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області