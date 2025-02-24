Про те, що Олександр Шаюк отримав президентську відзнаку «За оборону України», його мати, жителька села Лісного Кропивницького району, Ганна Шаюк, дізналася від сусідки. А сусідка – чи то від інших людей, чи із Facebook-сторінки Катеринівської сільської ради, якій підпорядковується Лісне.

– Йому – 38 років, у жовтні виповнилося, – розповідає Ганна Шаюк про свого славного сина. – Після школи вивчився на зварника. Працював зварником на шахті в Кропивницькому, останнім часом – у Києві. Звідти його й викликав наш районний військкомат. Мобілізували. У cічні було два роки як служить.

Звісно, Олександр телефонує рідним, коли випадає така можливість. А здебільшого пише повідомлення сестрі Наталці (вони – двійнята), яка проживає в Кропивницькому. Наталка телефонує матері, щоб сказати: «Дзвонив Сашко. Каже, все у нього нормально». За добру службу Олександрові дають відпустки.

– Він не попереджає нас, коли їде додому, – продовжує Ганна Шаюк. – Каже: «Якщо попереджу, щось завадить». От і недавно приїздив не попередивши. Ми з чоловіком саме в селище Нове їздили, ліків та продуктів купити. Повернулися, бачимо: в дворі якась машина стоїть. Син приїхав. Десять днів тут побув, у суботу поїхав туди. А перед цим приїздив улітку. Про війну нічого не розказує. Каже, все нормально. Про свої нагороди – ні слова. Мені про цю відзнаку сказала сусідка через дорогу.

Ганна Шаюк припускає, що Олександр показав президентську відзнаку сестрі Наталці, та розповіла іншим, ця інформація дійшла до Катеринівської сільської ради, яка й оприлюднила її для широкої громадськості.

Лісне розташоване за кілька кілометрів від автодороги Кропивницький – Новомиргород між Олексіївкою й Володимирівкою. Це крихітне село: кількадесят домоволодінь, клуб, магазин і фермерське господарство, а поряд – ліс. Про двох воїнів-героїв з Лісного «УЦ» уже розповідала. Це – Владислав Байрачний і Владислав Головко, обидва нагороджені Золотими хрестами від головнокомандувача ЗСУ.