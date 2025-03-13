Які поважні причини для неприбуття до ТЦК та СП по повістці

За неявку по повістці до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ви не прийшли через поважні причини — вас не притягнуть до відповідальності.

Що це за причини, як їх підтвердити та яка відповідальність за неявку по повістці — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Поважними причинами неприбуття в строк, визначений у повістці, є:

перешкода стихійного характеру (повінь, пожежа)

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка)

хвороба або тривале лікування

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки (вуличні бої у вашому населеному пункті, артобстріл тощо)

інші обставини.

Причини неявки мають бути підтверджені документами

Це можуть бути:

медичні довідки

свідоцтво про смерть

довідки з поліції або інших служб.

Що робити, якщо ви не можете з’явитися

Повідомте про причину неявки впродовж 3 діб від зазначеної у повістці дати. Прийдіть до ТЦК та СП впродовж 7 календарних днів.

Яка відповідальність за неявку в ТЦК та СП по повістці

Адміністративна відповідальність

Може бути накладений штраф у розмірі 17–25,5 тис. грн.

Якщо повістка надійшла на роботу, але відповідальна особа (директор чи керівник) не повідомив вас про це, його можуть оштрафувати від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Кримінальна відповідальність

Якщо ви прийшли до ТЦК та СП, пройшли ВЛК, але не з’явилися на виклик на службу, це може бути кваліфіковано як ухилення від призову. В такому випадку вам загрожує позбавлення волі на 3–5 років.