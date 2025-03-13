Ветерани війни зможуть отримати компенсацію за оренду житла. Як це працює — пояснюють експерти

Ветерани війни, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер можуть отримати компенсацію за частину оренди житла. Відповідну постанову нещодавно ухвалив Уряд. Про те, хто може отримати компенсацію, її розмір та порядок отримання розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто може отримати компенсацію?

На допомогу можуть розраховувати ветерани, які:

втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;

мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії;

проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км);

звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

звільнені з полону;

Який розмір компенсацій?

«Сума компенсації залежить від місця проживання ветерана чи ветеранки. Станом на 1 січня для Києва, Дніпра, Львова та Одеси розмір компенсації становить 6056 гривень, для обласних центрів – 4542 гривень, а для інших населених пунктів – 3028 гривень», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як подати заяву на отримання допомоги?

Подати заяву можна як у паперовій, так і в електронній формі через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – незалежно від місця проживання.

Допомогти із оформленням заявки можуть також фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Які документи слід зібрати?

Для отримання компенсації потрібно подати:

посвідчення особи;

договір оренди житла;

довідку про відсутність судимості;

військово-обліковий документ;

документ, що підтверджує статус ветерана.

Заяву розглядатимуть протягом 10 робочих днів.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.