Індексація пенсій для мешканців Кіровоградської області: категорії осіб, розміри підвищень

У 2025 році індексація пенсій, призначених до 1 січня 2021 року, проведена із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,115.

Право на індексацію пенсій з 1 березня 2025 року мають…

Перша категорія – одержувачі пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. З 1 березня 2025 року їхня проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становить 8 913,83 грн (7 994,47 грн х 1,115).

Після цього розрахунок пенсії проводився звичайним способом, за формулою, визначеною статтею 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Перерахунок проведено майже 222 тисячам пенсіонерів, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Середній розмір підвищення становить 442 гривні.

Друга категорія – одержувачі пенсій за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія яким була призначена до 31 грудня 2024 року.

На 11,5 % збільшився їхній основний розмір пенсії (без урахування надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії), обчислений відповідно до статей 13, 21 і 36 “військового” Закону.

Перерахунок проведено майже 13 тисячам пенсіонерів з числа військовослужбовців. Середній розмір підвищення становить 1174 гривні.

Третя категорія – одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, пенсія яким призначена виходячи з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати. До 01 березня 2025 року 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати для обчислення пенсій інвалідам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС складав 23 194,04 грн, а з 01 березня 2025 року він складає 25 861,35 грн (23 194,04 грн х 1,115). Потім цей 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати множиться на відсоток втрати працездатності і таким чином визначається розмір пенсії.

При цьому, “чорнобильським” законом визначено, що мінімальні розміри пенсій для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС також перераховані і не можуть бути меншими: І група – 17 486,60 грн (100% середньої заробітної плати за попередній, 2024 рік); ІІ група – 13 989,28 грн (80% середньої заробітної плати за 2024 рік); ІІІ група – 10 491,96 грн (60% середньої заробітної плати за 2024 рік).

Перерахунок проведено майже 700 пенсіонерам ‒ “чорнобильцям”. Середній розмір підвищення становить 865 гривень.

Четверта категорія ‒ “спецпенсії”. Розміри пенсій, призначених відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” (без урахування надбавок, підвищень, пенсії за особливі заслуги перед Україною) та які призначені до 31 грудня 2024 року включно, підвищилися на коефіцієнт 1,115.

У разі поновлення раніше призначеної пенсії відповідно до вище зазначених законів, така пенсія також підлягала індексації.

Перерахунок проведено майже 700 пенсіонерам ‒ отримувачам “спецпенсій”. Середній розмір підвищення становить 998 гривень.

Всім вищезазначеним категоріям осіб індексацію проведено в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (на 01.03.2025 – 2 361,00 грн). Тобто після проведення індексації розмір пенсії не повинен перевищувати 23 610,00 грн.

Якщо у разі проведення індексації пенсії сума збільшення не досягала 100 грн, встановлено щомісячну доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до 100грн.

Тобто розмір збільшення в результаті перерахунку не може бути менше 100 грн і не може перевищувати 1 500 грн.

Сума додаткових видатків на фінансування пенсій після проведеної індексації становить близько 115 млн грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області