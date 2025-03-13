Новація – 2025: проіндексовано пенсії, призначені після 2021 року

Новаційною нормою постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року № 209 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році” є те, що індексації підлягали пенсії, призначені після 01 січня 2021 року.

Якщо коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати для пенсій, призначених до 01 січня 2021 року становить 1,115, то для пенсій, призначених після 01 січня 2021 року, коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати визначався окремо.

Так, для пенсій, призначених у 2021 році, середня заробітна плата, яка враховувалася для призначення пенсії (9 118,81 грн) збільшилась на 5,75 % (9 643,14 грн);

для пенсій, призначених у 2022 році (10846,37 грн), ‒ на 4,6% (11 345,30 грн);

для пенсій, призначених у 2023 році (12 236,71 грн), ‒ на 3,45 % (12 658,88 грн);

для пенсій, призначених у 2024 році (13 559,41 грн), ‒ на 2,3 % (13 871,28 грн).

Якщо загальна сума збільшення пенсійної виплати менша за 100 грн, встановлено доплату до 100 грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області