Щодо індексації страхових виплат

З 1 березня 2025 року на коефіцієнт 1,115 буде перераховано щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого (підпункт 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році”).

Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально – залежно від розміру призначеної страхової виплати, при цьому максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати складає 1 500 гривень.

Виплата перерахованих страхових виплат буде забезпечена починаючи з квітня 2025 року.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області