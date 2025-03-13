«ЯМаріуполь»: підтримка маріупольської громади по всій Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення, за ініціативи мера Маріуполя

Вадима Бойченка, для мешканців Маріуполя та Маріупольського району була

створена мережа центрів підтримки «ЯМаріуполь», яка працює по всій країні.

Наразі на території Україні діє 38 центрів «ЯМаріуполь» у 21 місті. До

мережі входять:

21 гуманітарний центр

8 побутових центрів

2 оздоровчі центри

4 медичні хаби

3 об’єкти соціального житла

Мета «ЯМаріуполь» — підтримка переселенців, створення умов для

повернення до нормального життя та збереження громади в евакуації.

Зокрема, у Кропивницькому центр працює з 21 червня 2022 року та надає

широкий спектр послуг маріупольським родинам:

Гуманітарна допомога

Психологічна підтримка

Супровід помічника ветерана

Консультації з працевлаштування та перекваліфікації

Консультації адміністратора ЦНАП

Заняття з образотворчого мистецтва та культурно-дозвіллєве розвантаження

Ігрова кімната для дітей під наглядом вихователя

Медична допомога

Розвиваючі заняття для дошкільнят

Університет активного довголіття для старшого покоління

Графік роботи центру у Кропивницькому:

Понеділок — субота | 08:00 – 18:00

Контактна інформація:

Рецепція: (+380) 508 199 112

HRM & кар’єрна консультантка: (+380) 503 716 949

Telegram: https://t.me/YaMariupolKropivn itskiy

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Facebook: https://www.facebook.com/yamar iupolkropivnitskiy/

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