Ваша пенсія не може бути меншою… Визначено мінімальні гарантії для пенсіонерів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року № 209 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році” (далі – Постанова № 209) з 01 березня 2025 року проведено перерахунки пенсій таким категоріям пенсіонерів:

особам, яким виповнилось 65 років і більше, які не працюють (не є фізичними особами – підприємцями), які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років), пенсія яким призначена за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058), встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру 3 758,00 грн;

особам, яким виповнилось 80 років і більше, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 25 років, жінки – 20 років), пенсія яким призначена за нормами Закону № 1058, встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру 3 758,00 грн. У разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги, така надбавка виплачується понад вказаний розмір пенсії;

У разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги, така надбавка виплачується понад вказаний розмір пенсії; особам у віці від 70 до 80 років, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років), пенсія яким призначена за нормами Закону № 1058, встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру 3 613,00грн. У разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги, така надбавка виплачується понад вказаний розмір пенсії.

Якщо в зазначених осіб страховий стаж становить менше необхідного, то встановлюється доплата в розмірі, пропорційно до наявного стажу виходячи із 3 613,00 грн.

В осіб у віці від 75 років до 80 років при наявності необхідного стажу (чоловіки – 25 років, жінки – 20 років) розмір пенсії не може бути меншим за 3 613,00 грн.

особам, яким не виповнилось 70 років, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років), а також особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу, пенсія яким призначена за нормами Закону № 1058, встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру пенсії 3 323,00 грн. У разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги, така надбавка виплачується понад вказаний розмір пенсії;

– особам, незалежно від віку та страхового стажу, які не працюють (не є фізичними особами – підприємцями) встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру пенсії 3 038,00 грн. У разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги, така надбавка виплачується понад вказаний розмір пенсії.

Доплата при досягненні певного віку

Особам, розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн (середня зарплата по Україні за 2020 рік), встановлюється доплата до пенсії у розмірі: 570 грн– яким виповнилось 80 років і більше; 456 грн – яким виповнилось 75 років до досягнення 80 років; 300 грн – яким виповнилось 70 років до досягнення 75 років.

Перерахунок мінімальних пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни

З 01 березня 2025 року визначено нові мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни у сталих розмірах. Зокрема, в особи з інвалідністю внаслідок війни І групи – 16 847 грн, ІІ групи – 13 822 грн, ІІІ групи – 9 478 грн, учасника бойових дій – 5 528 грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області