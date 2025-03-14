Переваги використання преміум банкінгу: огляд умов банківських карток, які пропонує Ощадбанк

Чи знаєте ви, що існують фінансові інструменти, які не тільки дозволяють зручно оплачувати товари та послуги, а й відкривають для своїх власників нові можливості, надаючи низку додаткових переваг на кшталт кешбеку? Використання різних типів банківських карток від Ощадбанку дозволить вам керувати своїми фінансами з максимальним комфортом і водночас отримувати різноманітні вигоди. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про основні переваги, які надає преміум банкінг, а також як кредитна картка чи інший платіжний засіб від Ощадбанку допоможуть зробити ваші фінансові операції ще вигіднішими.

Преміальні картки Ощадбанку – вибір тих, хто прагне отримувати ексклюзивні можливості

Банківська картка – це більше ніж просто інструмент для розрахунків. Вона відкриває цілий спектр можливостей, як-от цілодобову інформаційну підтримку та спеціальні пропозиції від партнерів. Ощадбанк пропонує декілька видів преміальних банківських карток, які не тільки дозволяють здійснювати безпечні операції, а й надають доступ до певних додаткових привілеїв.

Наприклад, карта банківська Visa Infinite забезпечує ексклюзивний рівень обслуговування, можливість користуватися послугами сервісу Fast Track International, консьєрж-сервісу, отримувати юридичні та медичні консультації тощо. Також для оформлення доступні й інші картки, зокрема Mastercard Platinum, Visa Platinum, Mastercard World Elite, Platinum.

Щоб відкрити банківську карту онлайн, дізнатися більше про ці платіжні засоби чи конкретизувати певну інформацію, звертайтеся до фахівців Ощадбанку.

Дебетові та кредитні карти від Ощадбанку – платіжні засоби для будь-яких потреб

Окрім преміальних платіжних засобів, в Ощадбанку можна оформити кредитну карту, зарплатну, картку для дітей, муніципальну, цифрову картку АТБ тощо, кожна з яких володіє своїми перевагами.

Наприклад, картка кредитна МОЄ MORE має низку вигідних опцій, зокрема:

пільговий період до 92 днів на окремі категорії покупок;

можливість знімати кошти й здійснювати перекази без комісій;

подарунки за розрахунки карткою;

оплата товарів частинами.

Ознайомитися з усіма можливостями, які відкривають ця та інші картки, можна на сайті Ощадбанку.

Як відкрити кредитну картку чи будь-який інший платіжний засіб Ощадбанку

Для оформлення будь-якої з карток Ощадбанку ви можете завітати до найближчого відділення з переліком необхідних документів, список яких розміщено на сайті. Фахівці банку допоможуть швидко та легко відкрити потрібний вам платіжний засіб. А якщо ви віддаєте перевагу оформленню кредитної картки онлайн, заповнюйте форму зворотного зв’язку на сайті Ощадбанку.

*Інформація актуальна станом на березень 2025 року