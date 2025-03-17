Музей воєнного дитинства

До нас з проханням про допомогу звернувся відомий педагог Віктор Громовий. Його син Михайло є студентом історичного факультету КНУ та працює дослідником у Музеї воєнного дитинства.

Минулого року музей провів 4 виставки: у Національному музеї Тараса Шевченка, в Осло – в межах Oslo freedom forum, в Музеї Другої світової війни, а також під час проведення Кримської платформи. Також вони проводять воркшопи для батьків, дітей, опікунів, уроки-презентації. Команда музею створила виставу «Озимі», в якій брали участь українські учні, а також започаткували документування спогадів дітей, які переживають війну. Вони шукають дітей-респондентів, які готові дати інтерв’ю про свій досвід проживання воєнного часу (за згодою батьків).

У нашому місті є багато переселенців, які пережили жахи перебування у зоні бойових дій. Є також ті, хто повернувся з-за кордону. Хочемо звернутись до батьків, вчителів, керівників шкіл з пропозицією взяти участь у цій вкрай важливій роботі, адже світ має якомога більше дізнатись про злочини росії.

Можна зайти на сайт Музею воєнного дитинства: https://warchildhood.org/ua/# або на його сторінку у ФБ: https://www.facebook.com/warchildhoodmuseumukraine, щоб ознакомитись з цим проєктом детальніше.

Також, якщо у когось виникне бажання взяти участь у проєкті, можна звернутися до Михайла за телефоном +380662188176.