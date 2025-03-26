Як добровольцю отримати статус УБД? Пояснення для кропивничан

З перших днів повномасштабного вторгнення багато українців добровільно взяли до рук зброю, щоб захистити країну. У той час документальне оформлення не було пріоритетом, тому довести участь у бойових діях згодом виявилося складно.

Проте з часом це питання врегулювали на законодавчому рівні. Тепер добровольці, які захищали Україну в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих формувань або відповідно до Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”, мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

Про те, як отримати статус УБД добровольцям та що для цього потрібно, кропивничанам розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто з добровольців може отримати статус УБД?

Статус учасника бойових дій можуть отримати добровольці, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали участь в обороні України, але не були офіційно зараховані до військових формувань чи правоохоронних органів. Це громадяни, які у складі добровольчих формувань, взаємодіючи із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та іншими силовими структурами, виконували завдання із захисту України, її населення та державних інтересів під час військової агресії рф. Визначення їхнього статусу регулюється Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

Хто надає статус УБД?

Міжвідомча комісія Мінветеранів розглядає матеріали щодо надання статусу учасника бойових дій. УБД надається на підставі довідки, яку видає командир або начальник військової частини, підрозділу Збройних Сил України чи інших військових формувань і правоохоронних органів, створених відповідно до закону.

А якщо такої довідки немає?

Якщо довідка відсутня, для отримання статусу УБД необхідно надати нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої участі у бойових діях. Свідками мають бути щонайменше троє військовослужбовців, які вже отримали статус УБД, один із яких – командир підрозділу добровольця.

Якщо доброволець отримав поранення, контузію або каліцтво, що унеможливило подальше виконання завдань (за винятком випадків необережного поводження зі зброєю чи самокалічення), для отримання статусу УБД необхідно надати:

Свідчення щонайменше двох осіб, які брали участь у бойових діях у тому ж районі та в той самий період. Їхні підписи мають бути засвідчені нотаріально.

Медичні документи, що підтверджують отримане поранення, контузію чи каліцтво під час бойових дій.

«При цьому свідками можуть бути лише особи, які вже мають статус УБД або статус особи з інвалідністю внаслідок війни та можуть документально підтвердити свою участь у бойових діях у цей період», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Які документи слід подавати для отримання статусу УБД?

Перший крок – подати рапорт або заяву на ім’я керівництва щодо надання комплекту документів для присвоєння статусу УБД.

Другий крок. Керівництво організовує оформлення та видачу необхідних документів через кадрові підрозділи:

Довідки про безпосередню участь у бойових діях.

Один із підтверджувальних документів: витяг (копія) бойових донесень, записи з журналів бойових дій, копії польотних листів, матеріали службових розслідувань щодо отриманих поранень, контузій чи каліцтв.

За наявності – інші документи, що підтверджують виконання бойових (службових) завдань.

Для осіб, які перебували в полоні або були заручниками, – матеріали службового розслідування за фактом їх потрапляння в полон.

Третій крок. Звернення до міжвідомчої комісії Мінветеранів, яка розглядає документи та ухвалює рішення. Для цього потрібно подати:

Рапорт (заяву) щодо розгляду документів.

Зібрані довідки та підтверджувальні документи.

Згоду на обробку персональних даних.

Засвідчені копії сторінок паспорта (або ID-картки з документом про місце реєстрації).

Дві кольорові фотокартки 3×4 см (матовий папір, обличчя має займати 65-70% кадру).

Після подання всіх необхідних матеріалів комісія ухвалює рішення про надання статусу УБД або відмову.

Де отримати юридичну допомогу у разі відмови в наданні статусу?

За потреби оскаржити відмову в наданні статусу УБД добровольці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.