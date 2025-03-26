Страхувальники, які вирішили ліквідуватися або реорганізуватися, мають звернутись до ПФУ

До фахівців Головного управління протягом січня‒березня 2025 року звернулись 52 страхувальники області, які вирішили реорганізувати своє підприємство, з них 27 ‒ з метою ліквідації.

Регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 № 755 (далі ‒ Закон № 755).

Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів, зокрема, Пенсійного фонду України, здійснюється за допомогою електронних комунікацій.

Які відомості отримує Пенсійний фонд України?

Про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації: рішення про припинення шляхом ліквідації / реорганізації юридичної особи та проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Які дії Пенсійного фонду України?

При проведенні заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією платника, органи Пенсійного фонду України:

організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань платника, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог. Тобто, не менше двох і не більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України);

забезпечують передачу відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до ч. 7 ст. 13 Закону № 755.

Важливо для страхувальника!

Платники, які вирішили ліквідуватися або реорганізуватися, у встановлені терміни звертаються до органів Пенсійного фонду України для здійснення необхідних заходів відповідно до індивідуальних особливостей ведення фінансово-господарської діяльності, а саме:

використання найманої праці;

нарахування заробітної плати;

використання коштів Фонду на оплату листків непрацездатності;

стан розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

стан розрахунків з обов’язкових платежів, адмініструванням яких займаються органи Пенсійного фонду України.

Але якщо платник у встановлені законодавством терміни не звернувся до органів Пенсійного фонду України для проведення відповідних дій, державному реєстратору направляється повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення або реорганізації.

Оксана ЄФІМОВА, заступниця начальника управління ‒ начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області