Право на отримання пільг на 2025 рік залежно від доходів

Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг 7 627 пільговикам, які одержують пільгу з урахуванням доходу (зокрема багатодітним сімʼям, дітям війни, учасникам війни, сільським педагогам, сільським медикам, сільським працівникам культури та бібліотек, а також сільським пенсіонерам, які працювали у сфері захисту рослин), було визначено органами Пенсійного фонду України на новий період з січня 2025 року автоматично. Право отримання пільг на період з січня по грудень включно 2025 року визначено 4 739 громадянам.

Підстава

Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

Чи впливає розмір соціальної податкової пільги на право її отримання?

Так, впливає. Якщо середньомісячний сукупний дохід пільговика з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців ПЕРЕВИЩУЄ розмір податкової соціальної пільги (на сьогодні розмір соціальної податкової пільги складає 4 240,00 грн), то пільговик втрачає право на отримання пільги. У 2025 році 2 888 пільговиків втратили право на пільгу, яка залежить від доходу.

Але…

У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до Пенсійного фонду України для отримання пільг з місяця звернення або ж звернутися за житловою субсидією.

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області