Пенсії військовослужбовців у 2025 році: роз’яснення від юристів

У 2025 році Уряд вніс низку змін до системи пенсійного забезпечення військовослужбовців. Яку суму пенсії нараховують військовим? Як розрахувати свої пенсійні виплати? Які категорії військовослужбовців мають особливі умови? На ці питання відповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулюють два основні закони:

Закон “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Він стосується військовослужбовців зі стажем від 12,5 років й передбачає пенсію за вислугу років, і діє для кадрових військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Він стосується військовослужбовців зі стажем від 12,5 років й передбачає пенсію за вислугу років, і діє для кадрових військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни Закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Він регулює пенсійне забезпечення всіх інших категорій громадян

Основні категорії військових пенсіонерів

Сьогодні існує кілька категорій військовослужбовців, для яких діють різні пенсійні норми:

Кадрові військові

Призвані на службу військові пенсіонери

Мобілізовані захисники з статусом учасників бойових дій

Військові, які отримали інвалідність внаслідок війни

Умови призначення пенсії за вислугу років

Пенсію за вислугу років можуть отримати військовослужбовці, незалежно від віку, якщо вони мають 25 календарних років вислуги, або захисники при досягненні 45-річного віку та страховому стажі 25 років, з яких не менше 12,5 років становить військова служба.

Розрахунок пенсійного забезпечення

Розмір пенсії залежить від вислуги та становить:

за 25 років вислуги – 50% грошового забезпечення військовослужбовця за останні 24 місяці його служби плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги

при досягненні 45 років і загального стажу 25 років, із яких військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців – 50% грошового забезпечення за останні 24 місяці плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги.

Максимальна пенсія за вислугу років звільненого військовослужбовця може становити 70% від його грошового забезпечення за останні 24 місяці служби.

«Важлива деталь: під час воєнного стану військових не звільняють через досягнення пенсійного віку, натомість захисники можуть претендувати на військову пенсію лише після продовження служби до 12,5 років», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Для додаткових консультацій щодо цих норм, захисники можуть звернутися до Пенсійного фонду — через гарячі лінії 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71, мобільний додаток або іншим способом — за цим посиланням. Консультації з правових питань також безоплатно надають у Юридичному Гончаренко центрі за номером +380672042206.