Нетверезий за кермом: які наслідки чекають на порушників

Керування у стані сп’яніння — серйозне правопорушення, за яке передбачені штрафи, позбавлення водійських прав, а в деяких випадках кримінальна відповідальність. Що очікує на порушників, роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Що вважається керуванням у стані сп’яніння

Водіння в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Підставою для відповідальності є:

вживання алкоголю;,

вживання наркотичних або психотропних речовин;

перебування під дією ліків, що знижують швидкість реакції.

Яка передбачена відповідальність

Залежно від ситуації водій може нести адміністративну або кримінальну відповідальність. Розмір штрафу та інші види покарань залежать від кількості порушень та їхніх наслідків.

Так, відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні порушення (далі – КУпАП), якщо людина вчинила порушення вперше, то її може очікувати:

штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17 000 грн;

та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

Якщо протягом року людина повторно сіла за кермо у стані сп’яніння, то її очікує:

штраф у розмірі – 34 000 грн (дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та позбавлення права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

або адміністративний арешт на строк 10 діб, позбавлення права керування транспортними засобами строком на три роки.

Також передбачена можливість оплатного вилучення транспортного засобу порушника. Це означає, що транспорт вилучають, але власнику компенсують його вартість.

За вчинення цього правопорушення втретє:

штраф – 51 000 грн (три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), позбавлення права керування транспортними засобами строком на 10 років;

або адміністративний арешт строком на 15 діб, позбавлення права керування транспортними засобами на 10 років.

При цьому буде конфісковано транспортний засіб, який є у приватній власності порушника.

Коли настає кримінальна відповідальність

Якщо людина в стані сп’яніння скоїла ДТП та є постраждалі. Залежно від наслідків (легкі, середні, тяжкі тілесні ушкодження або смерть потерпілого) санкції статті 286-1 Кримінально кодексу України передбачають:

позбавлення волі на строк до 12 років

та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох до 10 років.

Як діяти, якщо вас зупинили працівники поліції за підозрою у керуванні в стані сп’яніння

попросіть працівника поліції повідомити причину зупинки;

не відмовляйтеся від проходження від огляду на стан сп’яніння;

при проходженні огляду на місці, перевірте сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки (Драгер, алкотестер);

якщо ви не згодні з результатом алкотестера, скажіть про це працівнику поліції та повідомте, що бажаєте пройти огляд на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я;

якщо працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення – зверніться за юридичною допомогою.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/