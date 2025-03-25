Знам’янка для молоді: місце, де народжуються ідеї

Знам’янка – невелике місто з великим потенціалом. Для тих, хто з нею не знайомий, стає справжнім відкриттям природна краса її лісів та водойм, про які ходить безліч легенд. У Знам’янці завжди можна знайти щось особливе – чи то історії старожилів, чи то молодіжні ініціативи, що змінюють місто. Молодь тут не зупиняється на місці: вона створює, мріє, шукає шляхи розвитку. Так серед звичних вуличок і залізничних колій з’явився простір, що відкриває нові горизонти для молоді.

Ідея, що стала реальністю

У просторі WE WORLD панує атмосфера сучасності та натхнення. Глибокий синій колір стін додає приміщенню виразності, створюючи відчуття глибини та значущості. На одній зі стін м’яким сяйвом світиться вивіска WE WORLD – ніби дороговказ для всіх, хто прагне змін і розвитку. Світлодіодні літери кидають ніжні відблиски на навколишні поверхні, додаючи простору динаміки та затишку водночас. Яскравий помаранчевий диван – сміливий акцент у мінімалістичному інтер’єрі. Він притягує погляд, стаючи не лише зручним місцем для розмов, а й символом відкритості цього простору.

Свою розповідь починає Владислав Кодацький, керівник громадської організації «WE WORLD».

«Молодь у невеликих громадах часто не має можливостей для розвитку, тому змушена виїжджати. Ми хотіли змінити це, створивши платформу, де вони можуть проявити свої таланти, знання і навіть монетизувати їх. Головне – дати можливість залишитися тут і розвивати своє місто».

У 2022 році виникла ідея створити простір, який допоможе молоді знайти шляхи самореалізації. Так народився WE WORLD – молодіжний бізнес-центр, ідейний осередок, який поєднує освіту, креативність і підприємництво. Він став не лише місцем зустрічей, а й стартовою точкою для молодіжних ініціатив, що дає шанс залишитися, розвиватися і творити в рідному місті.

Команда з єдиною метою

WE WORLD – це не про будівлю з яскравими стінами, а про живий організм, який функціонує завдяки команді ентузіастів. Їх п’ятеро і вони жартома кажуть, що їх об’єднують карі очі. Але головне – це спільні цінності та бажання творити зміни. Це люди ідей, і саме вони їх рухають.

З 2024 року команда активно розвиває регіональну філію Асоціації молодіжних центрів України. «Це ідея, що виникла в потрібний час у потрібному місці. Ми зрозуміли, що молодіжні центри можуть об’єднуватися, підтримувати одне одного та адвокатувати власні інтереси».

Об’єднання допомагає не лише розширювати мережу молодіжних центрів, а й впливати на молодіжну політику. «Історія показує, що молодіжні центри – це точка змін, вони демократизують суспільство. У Швеції ця система працює вже сто років, і ми хочемо, щоб вона розвивалася і в нас».

Молодь і виклики громади

Молодь у Знам’янці стикається з різними проблемами. Підлітки шукають дозвілля, підтримку та намагаються визначитися з майбутнім. Чим ближче до вибору, тим більше з них хочуть поїхати. Дослідження серед школярів, проведене командою молодіжного простору, показало, що 40% випускників не бачать свого майбутнього в Україні. Старша молодь має свої виклики: підприємці потребують ресурсів та підтримки, а молоді батьки – якісних садочків і шкіл.

«Усі прагнуть змін, але не завжди розуміють, як це робити. Ми показуємо, що зміни можливі, головне – діяти»

Зараз доступні різні ресурси для розвитку, головне – позбавитися стереотипів і знайти те, що справді подобається.

«Треба починати з себе. Молодь має вчитися використовувати можливості, які є, і не боятися змінювати середовище навколо себе».

Знам’янка, що змінюється

Місто залізничників поступово перетворюється на центр підприємливих, ініціативних і креативних людей, в якому не просто живуть, а мріють, створюють та розвивають власні проєкти. У самому серці цього руху – Ольга Андрущенко, креативна менеджерка WE WORLD. Вона яскрава, енергійна, а її думки – продумані та натхненні.

«Ми мріємо, створюємо та доводимо, що можна не боятися змін. Відновлення довіри один до одного, громади до влади, бізнесу до ініціатив – ось у чому наша місія. Ми самі робимо те, що хочемо бачити в нашому місті, і надихаємо інших».

Так працює команда однодумців. Вони об’єднані не лише спільною метою, а й спільними цінностями. Обговорюють книжки, проводять стратегічні сесії, а головне – щоразу переконуються, що Знам’янка для них є особливим місцем. Куди б їх не заносило життя, вони завжди повертаються сюди, щоб рухатися далі.

Маркет на Шкільному: свято громади

Одним із наймасштабніших заходів, які проводить WE WORLD, є «Маркет на Шкільному». Це місце зустрічей, відкриттів і нових знайомств, де місцеві крафтовики презентують свої вироби, а мешканці підтримують локальний бізнес.

«Наш маркет – це street food, крафтові виробники, лекторій, гаражний розпродаж. Минулого року ми запропонували жителям принести речі в гарному стані й влаштувати гараж сейл. Це було, як у кіно: старі іграшки, книги, вінтажні сумки – і щире захоплення людей, які знайшли для себе щось особливе».

Цьогорічна тема заходу – 90-ті та нульові. Організатори обіцяють відтворити атмосферу тих часів, додавши елементи культури та стилю минулих десятиліть.

«Маркет – це місце, де можна просто кайфово провести час. Це неофіційне свято для кожного жителя громади».

Залізний RUN: благодійний півмарафон на підтримку ЗСУ

Ще одним з ключових проєктів WE WORLD є «Залізний RUN», щорічний благодійний півмарафон, що об’єднує людей з різних куточків країни. Якщо маркет – це локальна ініціатива, то Залізний ран – для всієї України.

«Ми вже три роки поспіль проводимо цей забіг, і щороку кількість учасників зростає вдвічі. У перший рік нас було 42, потім 86, у 2023-му вже 155, а цього року очікуємо 300 учасників. До нас приїжджають навіть з Херсона, Черкас, сходу України, а дехто бере участь онлайн».

Мета заходу – не лише популяризація спорту, а й допомога ЗСУ та ветеранам.

«Залізний RUN – це ще й про довіру. Ми показуємо, що громадські ініціативи можуть співпрацювати з бізнесом і разом робити круті речі».

Знам’янка можливостей: погляд у майбутнє

Для Ольги Знам’янка – це не просто місто залізничників, а центр малого бізнесу та підприємництва.

«Я розумію, що наше місто змінюється. Люди прагнуть відкривати власну справу, реалізовувати ідеї. Я хочу, щоб Знам’янка стала затишним, компактним містом для підприємців і креативників. І, хтозна, можливо, як географічний центр України, ми зможемо стати й центром креативної економіки».

Для молодих людей які прагнуть змін в громаді Ольга має просту, але дієву пораду: «Будьте активними самі. Нічого так не надихає, як власний приклад».

Перший крок у громадську діяльність

У центрі кімнати, в зручному синьому кріслі, сидить Ілля Ведута – учень ліцею «Інтелект». Його поза розслаблена, але очі уважно вловлюють кожне слово розмови. Його усмішка щира й відкрита, сповнена живого інтересу. Ілля згадує, що не відразу замислювався про громадську діяльність. Все почалося випадково, коли йому випала нагода відвідати захід у просторі WE WORLD.

«Нас з однокласниками запросили взяти участь у заході, який був присвячений урбаністиці. Чесно кажучи, для школярів ця тема виглядала досить складною, але подача матеріалу і сама атмосфера були настільки захопливими, що мені захотілося дізнатися більше».

Його природна цікавість зіграла вирішальну роль: він почав розпитувати активістів простору про їхню діяльність. «Я питав у Олі, у Влада, що вони роблять, чим займаються, і з того моменту все закрутилося. Вже побував на кількох тренінгах та майстер-класах».

Ілля переконаний, що активність молоді є основою будь-яких змін у суспільстві. Активність молодого покоління проявляється у створенні нових ідей та їх реалізації.

«Дуже важливо брати участь у різних заходах. По-перше, це розвиває, а по-друге, відкриває багато нових можливостей. Треба хоча б раз спробувати взяти участь у таких подіях, щоб відчути їхню цінність».

Щодо проблем, з якими стикається молодь у Знам’янці, Ілля вважає, що справа не тільки в місті, а й у самих молодих людях.

«Можливо, не сформована власна ініціативність. Адже попит народжує пропозицію: якби молодь більше цікавилася подібними активностями, приносила нові ідеї, влада і місто могли б підтримувати такі ініціативи».

Особливі враження Ілля отримав від тренінгів, організованих ГО «Нова Дружківка» в межах проєкту Move the Youth.

«На всіх трьох заходах панувала неймовірна атмосфера. Вони були різної тематики, але об’єднані спільним духом відкритості. Подача інформації – на найвищому рівні, тому навіть такі, як я, школярі могли відчути себе частиною чогось важливого».

Ілля переконаний, що головне – мати бажання щось робити: приходити на заходи, брати участь у тренінгах, шукати можливості. Сучасній молоді важливо бачити результат, тому варто створювати більше практичних кейсів із видимими досягненнями. Але найголовніше – просто спробувати.

«Краще зробити і потім жалкувати, ніж шкодувати, що так і не наважився. Це принцип, якого я дотримуюся і рекомендую всім».

У просторі WE WORLD панує невимушена атмосфера. М’яке освітлення створює затишок, а стіни, прикрашені фотографіями та постерами організованих подій, нагадують про постійний рух і розвиток. Довкола – дерев’яні полиці, заповнені книгами про особистісний розвиток та відомими творами зарубіжних класиків. Поруч – дошка для брейнштормінгу, вкрита нотатками та ескізами майбутніх проєктів. Це місце більше, ніж молодіжний простір, тут народжуються ідеї і формується майбутнє громади. А значить, у Знам’янки є всі шанси стати містом, яке надихатиме молодь на великі звершення.

Адже молоді люди доводять, що активність, ініціатива та спільні зусилля можуть змінювати громаду. І найкращий доказ цього – їхні проєкти, що збирають сотні людей і роблять Знам’янку місцем, де хочеться залишатися, жити й розвиватися.

Матеріал створено в межах проєкту «Move the Youth», який реалізується громадською організацією «Нова Дружківка» за фінансової підтримки Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Америки.

Зміст публікації є виключною відповідальністю ГО «Нова Дружківка» і не обов’язково відображає позицію Німецького фонду Маршалла.

Текст: Тетяна Крючкова

Фото: Віталій Кравцов та Дарʼя Валова / ГО «Нова Дружківка», Володимир Ковтунович / ГО We World