Нардеп Олена Шуляк: Сімʼї, які виховують дітей із порушеннями розвитку та інвалідністю, безкоштовно отримають низку соцпослуг – подробиці

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Держава та партнери проплатять громадам соцпослуги для сімей із дітьми

Родини, які живуть у громадах та виховують дітей із порушеннями розвитку й інвалідністю, безкоштовно отримають низку соціальних послуг. Мова йде, зокрема, про денний догляд за дітьми, супровід під час інклюзивного навчання; відпочинок для батьків, соціальний супровід та житло для дітей.

У партії “Слуга Народу” повідомили, що кошти надаватимуть у межах співпраці Міністерства соціальної політики, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Уже отримано понад 150 заявок від громад із низки пілотних регіонів.

“Незважаючи на всі виклики війни, держава продовжує підтримувати всіх українців, які цього насамперед потребують. Для всієї команди влади, зокрема й партії “Слуга Народу”, зміцнення системи соціального захисту – завжди було в фокусі уваги. І на цьому напрямку нам допомагають міжнародні партнери. Такі проєкти гарантують стійке посилення інституційної спроможності”, – зазначає голова партії “Слуга Народу” та народний депутат Олени Шуляк

Нагадаємо, раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що за останній час держава придбала чи облаштувала житло для 138 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – родин, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас цього року заплановано придбати житло ще для понад 120 ДБСТ. Пріоритет надаватимуть тим родинам, для яких не встигли купити будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на держреєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились; тим сім’ям, які планують створити ДБСТ у 2025 році; тим, що стали вимушеними переселенцями, та тим родинам, які повертаються з-за кордону та хочуть знову будувати життя в Україні.