Нардеп Елена Шуляк: Семьи, которые воспитывают детей с нарушениями развития и с инвалидностью, бесплатно получат ряд соцуслуг – подробности

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Государство и партнеры проплатят громадам соцуслуги для семей с детьми

Семьи, живущие в громадах и воспитывающие детей с нарушениями развития и с инвалидностью, бесплатно получат ряд социальных услуг. Речь идет, в частности, о дневном уходе за детьми, сопровождении во время инклюзивного обучения; об отдыхе для родителей, социальном сопровождении и жилье для детей.

В партии “Слуга Народа” сообщили, что средства будут предоставляться в рамках сотрудничества Министерства социальной политики, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Уже получено более 150 заявок от громад из ряда пилотных регионов.

“Несмотря на все вызовы войны, государство продолжает поддерживать всех украинцев, которые в этом нуждаются. Для всей команды власти, в том числе и партии “Слуга Народа”, укрепление системы социальной защиты всегда было в фокусе внимания. И в этом направлении нам помогают международные партнеры. Такие проекты гарантируют устойчивое развитие институциональных возможностей”, – отмечает глава партии “Слуга Народа” и народный депутат Елены Шуляк

Напомним, ранее в партии “Слуга Народа” сообщали, что за последнее время государство приобрело или обустроило жилье для 138 детских домов семейного типа (ДДСТ) – семей, воспитывающих от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В то же время в этом году запланировано приобрести жилье еще для более чем 120 ДДСТ. Приоритет будут предоставлять тем семьям, для которых не успели купить дома в конце прошлого года, когда после атаки на госреестры сделки купли-продажи временно остановились; тем семьям, которые планируют создать ДДСТ в 2025 году; тем, что стали вынужденными переселенцами, и тем семьям, которые возвращаются из-за границы и хотят снова строить жизнь в Украине.