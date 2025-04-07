«Пиши просто» радить Олена Павленко

Нещодавно в літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого відбулася зустріч з кропивницькою письменницею Оленою Павленко. Вона стала четвертою в рамках спільного з музеєм проєкту «Нові імена у Кіровоградській обласній організації Національної спілки письменників України».

Як і попередні, модерувала захід голова обласної організації НСПУ Надія Гармазій. Її знання основних біографічних відомостей, а головне текстів Олени Павленко, дозволило вибудувати цікавий діалог з героїнею зустрічі. Так ми дізналися, що народилася вона у селі Костянтинівка Новомиргородського району, працює вчителькою молодших класів у ліцеї «Центральний», що перші дві книги видала під псевдонімом Хелен Соул, тому що англійською так перекладається її ім’я, а «соул» – це душа.

Літературною творчістю пані Олена почала займатися сім років тому. Її перший роман називався «Кав’ярня». Наступний «Викрадач мого повітря» побачив світ 2021 року. Ця любовна історія була написана у рекордно короткий строк – за три місяці. Попри це книга увійшла до складу переможців конкурсу романів від видавничого дому «КОНДОР» у номінації «Сучасний любовний роман». Минулого року з’явилась книга «Назустріч світанку». Основною читацькою аудиторією Олени Павленко є молодь, яка спочатку підтримала її на порталі Букнет.

Для усвідомлення азів та складових літературної творчості авторка пройшла курс письменницької майстерності на платформі Litosvita, де отримала інформацію від відомих українських письменників, літературознавців, літературних критиків, видавців та редакторів. Нині Ольга мріє потрапити у творчу резиденцію – Дім Автора на острові Закінтос (Греція) на навчаня до письменниці Таїс Золотковської. А між тим сама створила воркбук «Пиши просто», який містить теми для письма, поради та чек-листи для початківців. Це видання спонсорував її чоловік.

Також героїня поділилася звідки бере сюжети для своїх творів, творчими планами та зазначила, що письмо для неї має цілющі властивості.

Як наголосила Ольга, найбільші для неї труднощі в процесі написання твору – «це боротьба з самим собою, коли розумієш, або ти вдосконалюєшся, або пишеш так, як пишеш, і кажеш, що я письменник, у мене все Ok».

Хочеться вірити в справжню об’єктивну самооцінку письменниці, у поступові позитивні зміни у її свідомості та досвіді, а також у те, що у неї не вщухне жага до самовдосконалення.

Чудовим камертоном заходу стали ліричні пісні у талановитому виконанні викладачки музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза Людмили Царенко.