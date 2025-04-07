Як доїхати на дачу?

У Кропивницькому розпочинається сезон автобусних пасажирських перевезень до садово-городніх товариств.
Регулярні рейси автобусних маршрутів триватимуть із 16 квітня по 20 жовтня двічі на день один раз на тиждень.
В управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради повідомили перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством на 2025 рік.
Перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення пасажирів усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, на 2025 рік (з 16 квітня по 20 жовтня)
|№ з/п
|Назва маршруту
|Відправлення (дні тижня)
|Час відправлення з Кропивницького
|Час відправлення на Кропивницький
|1
|пл. Б. Хмельницького – зупинка «Август» – СТ «Будівельник» (с. Соколівське)
|6
|7:00; 17:30
|7:30; 18:00
|2
|пл. Б. Хмельницького – СТ «Гаївське» (с.Гаївка)
|7
|7:30; 17:00
|8:00; 17:30
|3
|пл. Б. Хмельницького – СТ «Авіатор» (с. Соколівське)
|3
|7:00;16:30
|7:30; 17:00
|4
|пл. Б. Хмельницького – СК «Кооператор» (с. Соколівське)
|7
|7:00; 17:00
|7:30; 17:30
|5
|Зупинка «Спортивна школа» – СГТ «Дубок» (с.Веселівка)
|6
|7:00; 16:30
|7:30; 17:00
|6
|Зупинка АС-2 – СТ «Зеніт» (с. Обознівка)
|6
|7:00; 17:15
|7:45; 18:00
|7
|АС-2 (ч/з пл. Б. Хмельницького – АС-1) – СТ «Еліта» (с. Аджамка)
|6
|7:00; 16:15
|7:45; 17:00
|8
|пл. Б. Хмельницького – СТ «Колос» (с. Созонівка )
|7
|7:00; 18:30
|7:30; 19:00
|9
|пл. Б. Хмельницького – СТ «Мрія 2024» (СГТ«ім.Тимірязєва»)
|6
|8:00; 18:20
|8:40; 19:00
|10
|Зупинка «Швейна фабрика “Зорянка”» – СТ «Іскра» (с. Веселівка)
|3
|7:00; 16:30
|7:30;17:00
|11
|пл.Б.Хмельницького – СТ «Аграрник»
|3
|8:00; 18:30
|8:30;19:00
|12
|пл. Б. Хмельницького – СТ «Комунальник»
|7
|8:00; 18:30
|8:30;19:00
|13
|Зупинка «Август» – СГТ «Геолог», СТ«Гідросила»
|6
|8:15; 17:40
|8:45; 18:10
|14
|пл. Б. Хмельницького – СГТ «Геолог», СТ «Гідросила»
|6
|7:00; 16:30
|7:45; 17:15
|15
|сел. Гірниче – СГТ «Геолог», СТ «Гідросила»
|7
|8.30; 16:00
|9:10; 16:30
|16
|Зупинка АС-2 – СТ «Глобус» (с. Олексіївка)
|6
|8:15; 17:15
|9:00; 18:00
|17
|Зупинка «Август» – СТ «Новопавлівські сади»
|6
|7:40; 17:00
|8:10; 17:30
|18
|Зупинка «Апеляційний суд» – СТ «Гірник» (с. Густий Гай)
|6
|8:00; 17:30
|8:30; 18:00
|19
|Зупинка «Август» – СТ «Радист» (с. Карлівка)
|6
|8:15; 18:30
|8:40; 19:00
|20
|Зупинка «Август» – СТ «Ятрань» (с. Соколівське)
|6
|7:00; 16:30
|7:15; 16:45
|21
|Зупинка «Август» – СТ «Медик» (с. Соколівське)
|3
|7:00; 16:45
|7:30; 17:15
|22
|Зупинка «Август» – СТ «ДБК» (с. Соколівське)
|7
|7:00; 17:30
|7:30; 18:00
|23
|Зупинка «Август» – СТ «Супутник» (с. Карлівка)
|3
|7:30; 17:40
|8:00; 18:00
|24
|Аеропорт – СТ «Труд» (с. Кандаурове)
|6
|8:00; 17:30
|8:30; 18:00
|25
|пл. Б. Хмельницького – СТ «Радуга» (с. Покровка)
|7
|7:00; 16:15
|7:45; 17:00
|26
|Зупинка «Спорткомплекс “Водник”» – СТ «Мальва», СТ«Меліоратор» (с. Бережинка)
|3
|8:00; 17:30
|8:30; 18:00
|27
|пл. Б.Хмельницького – СТ «Дружба»
|7
|8:00; 17:30
|8:30;18:00
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