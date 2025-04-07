Як доїхати на дачу?

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Влас. інф.
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10:48
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У Кропивницькому розпочинається сезон автобусних пасажирських перевезень до садово-городніх товариств.

Регулярні рейси автобусних маршрутів триватимуть із 16 квітня по 20 жовтня двічі на день один раз на тиждень.

В управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради повідомили перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством на 2025 рік.

Перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення пасажирів усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, на 2025 рік (з 16 квітня по 20 жовтня)

 

№ з/п Назва маршруту Відправлення (дні тижня) Час відправлення з Кропивницького Час відправлення на Кропивницький
1 пл. Б. Хмельницького – зупинка «Август» – СТ «Будівельник» (с. Соколівське) 6 7:00; 17:30 7:30; 18:00
2 пл. Б. Хмельницького – СТ «Гаївське» (с.Гаївка) 7 7:30; 17:00 8:00; 17:30
3 пл. Б. Хмельницького – СТ «Авіатор» (с. Соколівське) 3 7:00;16:30 7:30; 17:00
4 пл. Б. Хмельницького – СК «Кооператор» (с. Соколівське) 7 7:00; 17:00 7:30; 17:30
5 Зупинка «Спортивна школа» – СГТ «Дубок» (с.Веселівка) 6 7:00; 16:30 7:30; 17:00
6 Зупинка АС-2 – СТ «Зеніт» (с. Обознівка) 6 7:00; 17:15 7:45; 18:00
7 АС-2 (ч/з пл. Б. Хмельницького – АС-1) – СТ «Еліта» (с. Аджамка) 6  7:00; 16:15 7:45; 17:00
8 пл. Б. Хмельницького – СТ «Колос» (с. Созонівка ) 7 7:00; 18:30 7:30; 19:00
9 пл. Б. Хмельницького – СТ «Мрія 2024» (СГТ«ім.Тимірязєва») 6 8:00; 18:20 8:40; 19:00
10 Зупинка «Швейна фабрика “Зорянка”» – СТ «Іскра» (с. Веселівка) 3 7:00; 16:30 7:30;17:00
11 пл.Б.Хмельницького – СТ «Аграрник» 3 8:00; 18:30 8:30;19:00
12 пл. Б. Хмельницького – СТ «Комунальник» 7 8:00; 18:30 8:30;19:00
13 Зупинка «Август» – СГТ «Геолог», СТ«Гідросила» 6 8:15; 17:40 8:45; 18:10
14 пл. Б. Хмельницького – СГТ «Геолог», СТ «Гідросила» 6 7:00; 16:30 7:45; 17:15
15 сел. Гірниче – СГТ «Геолог», СТ «Гідросила» 7 8.30; 16:00 9:10; 16:30
16 Зупинка АС-2 – СТ «Глобус» (с. Олексіївка) 6 8:15; 17:15 9:00; 18:00
17 Зупинка «Август» – СТ «Новопавлівські сади» 6 7:40; 17:00 8:10; 17:30
18 Зупинка «Апеляційний суд» – СТ «Гірник» (с. Густий Гай) 6 8:00; 17:30 8:30; 18:00
19 Зупинка «Август» – СТ «Радист» (с. Карлівка) 6 8:15; 18:30 8:40; 19:00
20 Зупинка «Август» – СТ «Ятрань» (с. Соколівське) 6 7:00; 16:30 7:15; 16:45
21 Зупинка «Август» – СТ «Медик» (с. Соколівське) 3 7:00; 16:45 7:30; 17:15
22 Зупинка «Август» – СТ «ДБК» (с. Соколівське) 7 7:00; 17:30 7:30; 18:00
23 Зупинка «Август» – СТ «Супутник» (с. Карлівка) 3 7:30; 17:40 8:00; 18:00
24 Аеропорт – СТ «Труд» (с. Кандаурове) 6 8:00; 17:30 8:30; 18:00
25 пл. Б. Хмельницького – СТ «Радуга» (с. Покровка) 7 7:00; 16:15 7:45; 17:00
26 Зупинка «Спорткомплекс “Водник”» – СТ «Мальва», СТ«Меліоратор» (с. Бережинка) 3 8:00; 17:30 8:30; 18:00
27 пл. Б.Хмельницького – СТ «Дружба» 7 8:00; 17:30 8:30;18:00

 

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