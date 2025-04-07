Як доїхати на дачу?

У Кропивницькому розпочинається сезон автобусних пасажирських перевезень до садово-городніх товариств.

Регулярні рейси автобусних маршрутів триватимуть із 16 квітня по 20 жовтня двічі на день один раз на тиждень.

В управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради повідомили перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством на 2025 рік.

Перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення пасажирів усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, на 2025 рік (з 16 квітня по 20 жовтня)