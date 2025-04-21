Наші вдома!

Напередодні Великодня Володимир Зеленський повідомив одну з найкращих новин, які можуть бути. За посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

З російського полону визволили і наших земляків із Кіровоградської області: захисника «Азовсталі» Владислава Хруля з Новоукраїнки, морогое (25 червня Романові виповниться 23 роки) та його однолітка, теж морпіха Дмитра Чорного з Кропивницького (його день свободи співпав з днем народження). З полону також повернувся олександрієць, захисник Маріуполя Ярослав Янушев, який провів у полоні 1132 дні.

19 квітня з полону звільнили військовослужбовця Владислава Павлюченка, уродженця села Млинок Онуфріївської громади. Він був оборонцем Маріуполя і майже три роки провів у полоні. Серед звільнених Олександр Вольський, 2005 року народження, із села Соломії (Гайворонщина). Він потрапив у полон 11 лютого 2025 року в районі населеного пункту Дачне Донецької області.

Памʼятаємо про всіх, хто досі в полоні. Маємо повернути всіх.