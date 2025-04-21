Радониця. Поминаємо покійних

На дев’ятий день після Воскресіння Христового православні відзначають Радоницю. Оскільки Великдень – перехідне свято, то і Радониця щорічно припадає на різні дні. Однак завжди цей день – вівторок.Також він має народну назву Проводи (або Поминки), Гробки та церковну – Томина неділя. У 2025 році відзначатиметься 29 квітня – на другий тиждень після Великодня. Радониця – найбільш шанований українцями день поминання померлих близьких, який має ще дохристиянське коріння.
Зважаючи на те, що у людини родичі можуть бути поховані на декількох цвинтарях, поминати предків починають вже з суботи.
В українців є звичай – поминальний обід на цвинтарі як невіддільна складова проводів. Проте священники наголошують, що обід можна справити й удома, адже кладовище – це святе місце, як і церква, тому не варто там їсти, а тим паче вживати алкоголь.
Також не потрібно робити «принесення» – лишати паску на могилі. Краще зробіть пасхальне принесення комусь з людей на самому кладовищі або малозабезпеченим, безхатькам тощо. Саме це буде благою справою, а не покинуті страви на кладовищі, які роздеруть безхатні собаки.
Прикрашання могил пластиковими штучними квітами – ще одна народна традиція, яку вже багато років не підтримує церква. Краще посадіть кущики справжніх рослин, як заведено. Якщо ви не змогли ще посадити квіти, то наші предки приносили засушені сухоцвіти та освячену вербу.
Поминальні підготування завжди починаються з того, що потрібно прибрати могилки. Якщо поряд є занедбані, покинуті захоронення, приберіть і там. Це дуже правильний вчинок. Намагайтеся підтримувати порядок на цвинтарі, сміття викидайте в контейнери або у спеціально відведених для цього місцях.
Також традиційними є поминальні служби, які можна замовити як у церкві, так і на цвинтарі. Багато священників у поминальні дні спеціально приїздять на кладовища.
Отже, приводимо графік поминальних днів на цвинтарях Кропивницького:
Далекосхідне (пров. Степовий) – 27 і 30 квітня;
Масляниківське (вул. Дунайська) – 27 і 29 квітня;
Завадівське – 27 квітня;
Новолелеківське (вул. Холодноярська) – 27 і 28 квітня;
Старолелеківське (пров. Громадянський) – 26 і 27 квітня;
Старолелеківське-15 (вул. Л.Курбаса) – 26 і 27 квітня;
Рівненське (вул.Автолюбителів) – 27 квітня та 1 травня;
кладовище в сел. Новому – 27 квітня.
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