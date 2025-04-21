Радониця. Поминаємо покійних

На дев’ятий день після Воскресіння Христового православні відзначають Радоницю. Оскільки Великдень – перехідне свято, то і Радониця щорічно припадає на різні дні. Однак завжди цей день – вівторок.Також він має народну назву Проводи (або Поминки), Гробки та церковну – Томина неділя. У 2025 році відзначатиметься 29 квітня – на другий тиждень після Великодня. Радониця – найбільш шанований українцями день поминання померлих близьких, який має ще дохристиянське коріння.

Зважаючи на те, що у людини родичі можуть бути поховані на декількох цвинтарях, поминати предків починають вже з суботи.

В українців є звичай – поминальний обід на цвинтарі як невіддільна складова проводів. Проте священники наголошують, що обід можна справити й удома, адже кладовище – це святе місце, як і церква, тому не варто там їсти, а тим паче вживати алкоголь.

Також не потрібно робити «принесення» – лишати паску на могилі. Краще зробіть пасхальне принесення комусь з людей на самому кладовищі або малозабезпеченим, безхатькам тощо. Саме це буде благою справою, а не покинуті страви на кладовищі, які роздеруть безхатні собаки.

Прикрашання могил пластиковими штучними квітами – ще одна народна традиція, яку вже багато років не підтримує церква. Краще посадіть кущики справжніх рослин, як заведено. Якщо ви не змогли ще посадити квіти, то наші предки приносили засушені сухо­цвіти та освячену вербу.

Поминальні підготування завжди починаються з того, що потрібно прибрати могилки. Якщо поряд є занедбані, покинуті захоронення, приберіть і там. Це дуже правильний вчинок. Намагайтеся підтримувати порядок на цвинтарі, сміття викидайте в контейнери або у спеціально відведених для цього місцях.

Також традиційними є поминальні служби, які можна замовити як у церкві, так і на цвинтарі. Багато священників у поминальні дні спеціально приїздять на кладовища.

Отже, приводимо графік поминальних днів на цвинтарях Кропивницького:

Далекосхідне (пров. Степовий) – 27 і 30 квітня;

Масляниківське (вул. Дунайська) – 27 і 29 квітня;

Завадівське – 27 квітня;

Новолелеківське (вул. Холодноярська) – 27 і 28 квітня;

Старолелеківське (пров. Громадянський) – 26 і 27 квітня;

Старолелеківське-15 (вул. Л.Курбаса) – 26 і 27 квітня;

Рівненське (вул.Автолюбителів) – 27 квітня та 1 травня;

кладовище в сел. Новому – 27 квітня.