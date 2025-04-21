Скільки коштує непридатність

І знову підозрюють голову ВЛК. Цього разу – у Знам’янці. Начебто ще з одним місцевим медиком голова комісії брала хабарі за визнання військовозобов’язаних чоловіків непридатними та обмежено придатними.

Про це повідомила минулого тижня СБУ. Щоправда, не назвала ні населеного пункту, ні тим паче прізвищ. Адже фігуранти вважаються невинуватими до судового рішення іменем України, та й хтозна, яким те рішення буде. А поки що громадськості показано знімки із заблюреними фізіономіями і п’ятьма стодоларовими купюрами на столі в лікарському кабінеті. І все ж жителі Знам’янки впізнали на фото Світлану Ладан – лікарку КНП «Знамянська міська лікарня ім. А. В. Лисенка», очільницю місцевої ВЛК. СБУ повідомила, що бажаючі записатися в непридатні та обмежено придатні платили від 500 до 1000 доларів.

Тими ж днями у Ленінському районному суді Кропивницького завершили розглядати справу стосовно місцевої лікарки Жанни Кириллової, яка восени 2022 року, працюючи головою ВЛК, фальсифікувала постанови комісії – безпідставно визнала двох чоловіків обмежено придатними.

Колектив КНП «Поліклінічне об`єднання «Кропивницької міської ради»» звернувся до суду з клопотанням передати йому обвинувачену на поруки, і суд це прохання задовольнив. Про які-небудь незаконні винагороди в ухвалі не йдеться. Проте зазначається, що один з чоловіків народився 1969 року, інший 1971-го.

Передання обвинуваченого на поруки означає звільнення від кримінальної відповідальності. Обов’язкова умова – визнання вини.

Віктор Іваненко, «УЦ».