Олександра Бергер: «Мій вибір – Трамп»

В українців дуже складне ставлення до 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Найчастіше ми не розуміємо логіку його заяв і дій, а якщо не розуміємо, то не сприймаємо і відторгаємо. Ми обурюємося і ображаємо його в соціальних мережах, але водночас, у глибині душі, дуже сподіваємося, що тільки він зможе всією міццю Америки змусити путіна припинити розв’язану ним війну.

Але давайте відійдемо від української традиції і спробуємо зрозуміти цього дивного (для нас) і ексцентричного політика. Тим більше, що знайшлася людина, яка всією душею хоче нам у цьому допомогти.

– Для початку представтеся, будь ласка, і розкажіть трохи про себе і свою сім’ю.

– Мене звати Олександра Бергер, мені 61 рік, я заміжня, у нас троє дітей. Працюю лікарем, спеціальність психолог-нарколог. Ми з моїми батьками і старшим сином, якому на той час було 4 роки, емігрували з Душанбе 1992 року. Ми полетіли до Штатів за 5 днів до початку громадянської війни в Таджикистані. І ось уже 33 роки живемо в передмісті Нью-Йорка. Адаптація була непростою, як і в більшості вихідців із Радянського Союзу, здебільшого через мовний бар’єр, але ми одразу полюбили цю країну й доброзичливих, щедрих, безкорисливих, завжди готових допомогти американців, які ставилися до нас із розумінням і без упередженості.

– Тобто ви – класичні представники американського середнього класу? Не мільйонери, але й не живете на соціальну допомогу?

– Так, ми належимо до середнього класу, у нас є все, що називається «американською мрією», – сім’я, будинок, машини, робота, тільки домашніх улюбленців у нас немає.

– Розкажіть, а що за історія, через яку ваш акаунт заблокували в «Однокласниках»?

– У мене років 20 була сторінка на «Однокласниках», на яку я практично не заглядала, але з 24 лютого 2022 року, коли ми, прокинувшись уранці, дізналися, що росія почала криваву війну в Україні, я почала агресивну антипутінську боротьбу на своїй сторінці. Я здебільшого ставила меми, відеокліпи проти путіна і його режиму, проти війни і на підтримку України. Зрештою мене вирахували, і мою сторінку закрили. Спочатку думала, що це просто технічна проблема, зв’язалася з адміністрацією, вони сказали, що я порушила якісь правила, і запропонували відкрити мені нову сторінку. Я відповіла: «Або моя сторінка, або до побачення!» Так закінчилася моя боротьба за Україну в «Однокласниках».

– Іншими словами, у вас є чітка позиція щодо війни в Україні?

– Так, звісно, ми з першого дня були на боці України, хоча до 24 лютого 2022 року загалом мало що знали про політику в Україні та росії. Мене найбільше цікавила внутрішня політика в нашій країні. Але з першого дня вторгнення росії в Україну ми щодня стежимо за всіма подіями.

– Повернемося до головної теми нашої розмови. Хотілося б уточнити: ви голосували за Трампа чи партію республіканців? Що первинне у вашому виборі?

– Мій вибір – Трамп, не партія.

– Ну ось здавалося б – Нью-Йорк, середній клас… За статистикою і за традицією ви маєте підтримувати демократів. Що вас не влаштувало в політиці Демпартії?

– Більшість вихідців із колишнього Радянського Союзу – республіканці. А особливо відтоді, як Демократична партія, яка свого часу була за середній клас, перетворилася на купку радикальних антисемітських соціалістів-глобалістів, які агресивно проштовхують ЛГБТ-ешну, трансгендерну пропаганду. Демократична партія підтримує політику відкритих кордонів (а без кордонів країна існувати не може), завдяки чому в країну зайшло близько 20 мільйонів нелегалів зі 179 країн світу. Ця партія за альтернативну енергію (до чого ми ще не готові, це може призвести до економічного колапсу), партія, яка побічно підтримує торгівлю людьми, дітьми для сексу та нелегальної праці (human, child, sex trafficking). Це партія, яка приховувала й обманювала всю країну й увесь світ, що Байден компетентний, здоровий і осудний, а Камала Гарріс – компетентна й гідна президентської посади.

– Логічне запитання: чим вас привабила програма Дональда Трампа?

– Усе, що Трамп пропонував, мене влаштовувало. Усе, що він обіцяв зробити, – зробив у перший термін і продовжує робити на початку другого терміну. Ось його програма, багато пунктів якої виконані і виконуються:

– закриття кордонів на півдні й на півночі;

– масове видворення нелегалів, спочатку злочинців, а потім і всіх інших;

– енергетична та економічна незалежність: Drill, baby, drill і Dig, baby, dig;

– ліквідація міністерства освіти – бюрократичної, нікому не потрібної агенції та передача всіх повноважень у сфері освіти в руки окремих штатів;

– скасування всіх обмежень, які не дають змоги розвиватися промисловості, включно з виходом із «зеленої» програми, зняттям обмеження на СО 2 , скасуванням зобов’язання на виробництво тільки електричних машин до 2035 року;

– вихід із міжнародних бюрократичних структур, таких, як ВООЗ;

– різке скорочення державного апарату і непотрібних витрат;

– повернення і відновлення бізнесів в Америці, скорочення впливу Китаю на американську економіку, поліпшення якості продукції, збільшення робочих місць і поліпшення життєвого рівня американців;

– усе необхідне, включно з ліками, алюмінієм тощо, має бути зроблено в Америці;

– боротьба з «епідемією» фентанілу і вбивством 100 тисяч молодих американців щорічно через передозування;

– зміцнення нашої армії і військової промисловості;

– припинення війни в Україні та Ізраїлі;

– боротьба з антисемітизмом в університетах і загалом по всій країні;

– відновлення американських традиційних сімейних цінностей;

– відновлення справедливої та чесної торгівлі з Китаєм, Європою та іншими країнами всього світу;

– заборона трансгендерам служити в армії (вже звільнили 15000 таких вояк), брати участь у жіночих змаганнях і ходити в жіночі туалети.

– Скажіть, а вас не збентежили численні скандали, судові процеси, пов’язані з Трампом, його вік, зрештою?

– Вони мене не збентежили, а обурили, так сильно обурили, що ще більше зміцнили мою підтримку Трампа, так само, як і більшості американців.

Вік – це тільки цифра! Є 80-річний Байден, який проспав 4 роки і провів більшість своєї президентської каденції у відпустці, а є 80-річний Трамп, який здоровий фізично і ментально.

– Як відреагували на ваш вибір родичі та друзі? У нас в Україні різний вибір кандидата в президенти часто ставав причиною розриву стосунків навіть між найближчими людьми.

– На наше щастя, усі наші близькі родичі та друзі мають схожі політичні погляди. Ось із дітьми ми на протилежних полюсах опинилися. Так, в американських сім’ях теж буває, що через різні погляди розривають сімейні стосунки, але ми для себе вирішили, що політика цього не варта, сім’я і діти важливіші. Намагаємося уникати політичних дискусій із дітьми, але інколи, коли цього уникнути не можна, одразу закінчуємо бесіду, розуміємо, що зайшли в глухий кут. Усі залишаються при своїй думці.

– Як ви поставилися до новацій президента в перші місяці його роботи? До заяв щодо Канади, Мексики, Гренландії? До введення торговельних мит, яке зрештою торкнеться й американців?

– Чесно кажучи, мене влаштовує все, що робить Трамп. Він не ідіот, як багато хто його називає, він має доступ до інформації, якої ми не знаємо, він турбується не тільки про сьогоднішній день, а й про майбутню безпеку і незалежність нашої країни, тому я довіряю йому і його команді.

Традиційно американці завжди турбувалися про майбутнє своїх дітей, і нове покоління завжди жило краще за попереднє. Зараз уперше в історії країни наші діти не можуть собі дозволити мати «американську мрію». Так, вони всі здобули вищу освіту, але не мають добре оплачуваної роботи і не можуть собі дозволити купити будинок, машину, а дехто навіть змушений жити з батьками. Освіта тут коштує величезних грошей.

Усе, що пов’язано з Гренландією, Канадою, Мексикою, Панамським каналом, – усе дуже важливо.

Іноді Трамп говорить якісь речі, щоб відволікти своїх недоброзичливців у Демократичній партії та ЗМІ на такі дурниці, як «Гренландія може приєднатися до Америки» або «Канада може стати 51-м штатом», а в цей час він і його команда укладають важливі угоди та проштовхують не зовсім ординарні ідеї, які, як потім виявляється, навіть дуже здійсненні й мають сенс.

А з приводу тарифів – думаю, що скоро все владнається і більшість країн домовляться з нами і будемо торгувати по-чесному. Китай, думаю, теж. Наша країна – найголовніший споживач у світі. Це ми купуємо все, що потрібно і що не потрібно. Китай виробляє стільки, вибачте за вираз, неякісного і нікому не потрібного лайна, що, якщо ми в них припинимо купувати хоч якусь частину, у них завалиться і так уже нестійка економіка.

– Для нас, українців, Дональд Трамп – абсолютно нетиповий політик, який описує більшість своїх політичних рішень незрозумілим словом «сдєлка». Скажіть, як нам краще зрозуміти 47-го президента США? Що треба врахувати й оцінити, щоб повірити в його позитивне ставлення до нашої країни? Повірити, що Трамп зможе зупинити російсько-українську війну?

– Трамп – не політик, а бізнесмен, і це те, що привернуло до нього американський народ на самому початку. Політики нас усі вже дістали: обіцяють, брешуть і нічого не роблять. І так із року в рік. Нам потрібен був той, хто міг перестати базікати і просто навів лад у країні. Україна ж теж обрала собі в президенти не політика, а бізнесмена й актора Зеленського? І ми дуже сподіваємося, що Трамп висушить це глибоке бюрократичне корумповане болото, розламає усталену прогнилу просоціалістичну, проглобалістичну структуру і відновить не зовсім досконалий, але набагато кращий капіталістичний лад.

А з приводу України я б сказала дуже просто: не слухайте, що говорить, і не дивіться, як поводиться Трамп, стежте за тим, що він робить. Він хоче зупинити війну в Україні якомога швидше, щоб перестала проливатися кров невинних людей. Він не «друг» путіна, як вам це постійно твердять неправдиві медіа. Він не може назвати путіна вбивцею, як це зробив Байден, а потім запросити його за стіл переговорів. Так не працює.

Це Обама дозволив путіну забрати Крим і не дав зброї. А Трамп, щойно прийшов до влади 2016 року, дав Україні зброю, яка допомогла відігнати російську армію. Це Байден пообіцяв підтримати Україну, а видавав зброю тільки щоб протриматися, але не перемогти, пообіцяв land lease, а нічого не дав.

Це Трамп сказав, що він ніколи не визнає Крим російським, продовжив і посилив санкції проти росії.

Після 3-х років війни у Трампа непросте завдання. Сьогодні вже не легко зупинити збожеволілого путіна і військову машину, яку він розкрутив. Єдиний спосіб зупинити війну – це задушити росію економічно. На мою думку, це можливо тільки зниженням цін на нафту, що і намагається зробити президент Трамп. Слідкуйте за ціною нафти!