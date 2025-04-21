Назавжди в серці

15 квітня 2022 року о 22.26 внаслідок ворожого удару двома російськими ракетами «Калібр» на місцевому аеродромі загинули шестеро військовослужбовців, які перебували на бойовому чергуванні.

Це були старший інженер інженерно-авіаційного відділення, підполковник Олександр Приведенний, старший інженер, підполковник Олег Заболотний, начальник групи підготовки та регламенту засобів розпізнавання, старший лейтенант Денис Карпенко, старший авіаційний технік групи підготовки та регламенту, старший лейтенант Анатолій Назаренко, старший технік групи регламенту та ремонту технічно-експлуатаційної частини, старший лейтенант Максим Мельнічок та авіаційний технік групи регламенту та ремонту, головний сержант Микола Воложський.

Указом президента від 21 червня 2022 року загиблих посмертно нагородили орденами «За мужність», а наказом командувача Нацгвардії України від 18 липня 2022 року їх навічно зарахували до списку особового складу військової частини 2269.

Олександрійці вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання на Алеї пам’яті. На військовому кладовищі відбулися молебень і покладання квітів.