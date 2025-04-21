Захищай своє поряд зі своїми!

Олег Хрипков працював менеджером-логістиком на заводі «Ельворті». З початком повномасштабної війни пішов до військкомату. Спочатку був оперативним черговим. Зараз – начальник групи рекрутингу військової частини А7343 121-ї бригади територіальної оборони Кіровоградської області, старший лейтенант. До редакції звернувся з питання рекрутингу – набору бійців до своїх.

Батальйон тримає оборону на херсонському напрямку. ­– Наші хлопці добре працюють, – не без гордості каже Олег. – Ефективно відпрацьовує безпілотна авіація, мінометники, артилерія щодня нищать ворога. Що ж це за хлопці? В основному, з Кропивницького й Кіровоградської області.

До березня цього року підрозділи працювали в тандемі з ТЦК, тепер функція з підбору військовослужбовців розведена. Олег каже, що ті, кого направляють ТЦК, не вмотивовані, не завжди здорові, з пагубними звичками. Ну, це не таємниця, всім добре відомо. А з тим, хто добровільно захотів служити, при цьому свідомо обрав певний батальйон, можна воювати. Більше того, і це дуже важливо – йому можна довіряти.

Кожен, хто після співбесіди, військово-лікарської комісії потрапляє до батальйону, обов’язково проходить базову військову підготовку. Протягом 45-ти діб вчать поводитися зі зброєю і всьому, що потрібно для ведення бою та виживання. Після базової підготовки, за бажанням бійця, може бути додаткове навчання конкретній спеціальності.

Батальйону потрібні оператори безпілотних авіаційних комплексів, фахівці артилерії та ППО, розвідники, сапери, гранатометники, водії, бойові медики, медичні сестри, фельдшери, санітарні інструктори. В принципі, всі військові спеціальності. Найголовніша умова для кандидатів, окрім вмотивованості та відсутності пагубних звичок, розуміння того, заради чого й кого ти прийшов. – Якщо ворог прийде сюди, не буде питати бажання воювати, як у східних областях. Там вже немає чоловічого населення, всіх примусово відправили на передову, а позаду них загороджувальні загони, – зауважив старший лейтенант.

Щодо вікового цензу кандидатів, то для кожного знайдеться робота. Молодь креативніша, мислить по-іншому, легко орієнтується, засвоює щось нове. Старші – мудріші, обачливіші, дисциплінованіші. Але всі – дружна кіровоградська родина.

Серед переваг цього батальйону, про що каже не тільки Олег, а й інші, хто там воюють, командири найвищих людських та військових якостей. Мабуть, тому тут найменші втрати у порівнянні з іншими.

Житло орендують. Місцеве населення дружелюбне, проукраїнське. Та й чого не бути дружелюбними, адже наші хлопці поводяться достойно, законодавства дотримуються. Вони навіть не можуть самовільно дерева в посадці вирубати, дрова для опалення їм виділяють. Що не скажеш про орків.

Повноцінним харчуванням, одягом, взуттям і всім іншим забезпечені. Щоправда, постійно просять волонтерів допомогти з придбанням безпілотників, але цього просить весь фронт. А відпустка два рази на рік по 15 діб гарантована.

До батальйону кіровоградської тероборони можна перевестися, але лише після пів року служби в іншому. Якщо хтось ще не служив, треба не гаяти час, поспішати зв’язатися зі службою рекрутингу до того, як отримав повістку. Телефони для зв’язку: 0508394461, 0664883360.

На одному з плакатів батальйону є заклик: «Захищай своє!» Не проґавте можливість захищати своє поряд зі своїми у окремому батальйоні територіальної оборони Кіровоградщини.