Зайві люди

Дві фрази приходять на думку, коли хтось цікавиться долею безхатченка Жені, – «світ не без добрих людей» і «люди, ви неймовірні». Далі – докладно про історію рятування Євгена.

Почалося все з Івана – також безпритульного. Живе у напівзруйнованому будинку (його ще називають будинком нобелівського лауреата Ігоря Тамма), що на вулиці Шевченка Кропивницького. Вечорами сидить на східцях супермаркету і просить людей, щоб купили поїсти йому або собакам, за якими він доглядає. Того вечора попросив допомогти людині. В тій же двоповерховій будівлі живе, якщо можна так сказати, хлопець Євген. Йому явно погано, щось болить. Жінка з сусіднього будинку час від часу колола йому знеболювальне. Кілька разів викликали «швидку». В лікарнях брудного, з вошами хлопця не прий­мали. Лежить на купі сміття, вкритий шубою, знайденою у сміттєвому баку.

У нас відбувся діалог. Євген Вікторович Єнін народився 6 червня 1986 року. Навчався в інтернаті і в 4-й школі. Після навчання пішов працювати. Була бабуся, жила на вулиці Декабристів. Був одружений, дружина виїхала до Турції. Зараз не має нічого і нікого.

Після публікації в соцмережах відео з розповіддю Євгена зателефонувала головна лікарка обласної лікарні Лариса Андреєва. Сказала, що вражена побаченим і що готова госпіталізувати хлопця. Доставити його до лікарні мала «швидка». Зв’язалися з керівником центру екстреної меддопомоги Андрієм Табачуком, пояснили ситуацію. Потім дзвінок на 103, хвилин за десять приїхала бригада. Женя не зміг йти, поклали на ноші й повезли в обласну лікарню.

Паралельно відбувалася рятувальна операція щодо собак, якими опікується Іван. Зателефонувала Марина Калачова, відома в Кропивницькому волонтерка, яка мала приватний притулок для тварин. Зараз Марина за кордоном, але зв’язалася з друзями, і її подруга Вероніка під «житло» Івана привезла два мішки сухого собачого корму і пакет з паштетами для собак. Дуже зрадів, сказав, що деякий час не буде просити людей купити щось поїсти тваринам.

Щодо Євгена. Лариса Андреєва повідомила, що у приймальному відділенні хлопця помили, поголили, обробили від вошей. Здав аналізи, виявилося багато діагнозів. Тримається висока температура. Він дуже слабкий. Перебуває в інфекційному відділенні.

Лариса Миколаївна згадала, що коли була заступницею міського голови Кропивницького з гуманітарних питань, доводилося спілкуватися з безхатченками. Різні долі, в багатьох випадках люди не з власної волі опинялися в теплотрасі чи на смітнику. Суспільство вважає цих людей зайвими. Але ж це люди. Іван, приміром, нікому не шкодить. Не маючи, що поїсти сам, в першу чергу просить їжу для собак. В ньому живі добрі людські якості. І велике питання до лікарів, які відмовляли Євгену в госпіталізації.

Ну що ж, до будинку Тамма в центрі міста цього разу приїхала «швидка», а не «труповозка», і це вже добре. Дякуємо небайдужим людям. Як добре, що ви є.