Тюльпановий рай

19 квітня у дендропарку Кропивницького офіційно відкрився сезон цвітіння тюльпанів. Як повідомила керівниця корпорації «ХХІ СТОЛІТТЯ» Лариса Онул, цього року висаджено більше 3 мільйонів тюльпанів понад 150 сортів. Працівники дендропарку створили декілька цікавих фотозон, і відвідувачі залюбки робили цікаві фотографії, відреставровано лавочки, де можна перепочити. Тюльпани вже декілька років висаджують тематичними локаціями, кожна з яких має табличку, де пояснюється, чому саме цю назву вона має.

Цього року висаджено декілька нових сортів, які вражають своєю красою та незвичними кольорами. Найцікавіші сорти – Queensland (фуксія) – махровий тюльпан із бахромою, неймовірно декоративний, Verona (жовтий) – махровий, схожий на півонію, дуже пишний і сонячний, Miranda (червоний) – ще один махровий сорт, дуже великий і ефектний. Екзотичні так звані папужні тюльпани із хвилястими пелюстками Parrot Negrita. Також незвичне поєднання кольорів у сортів Croenland (малиновий із зеленим відтінком) і Formosa (зелений).

Незважаючи на платний вхід у вихідні, у парку дуже багато відвідувачів. До речі, маса екскурсійних груп з інших міст, навіть з Полтави.

Не упустіть можливість помилуватись цією красою!

Фото Олексія Берєзіна.