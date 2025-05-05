Гранати на пам’ять

Під час війни у тилу побільшало зброї. Поліція вилучає її як у фронтовиків, так і в тих, хто пороху не нюхав.

У перші дні нинішнього року кропивницькі поліцейські затримали в провулку Санаторному чоловіка у військовому одязі. У кишені його куртки виявили бойову осколкову гранату. Звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасу. Нещодавно цю справу розглянув Фортечний районний суд. Обвинувачений пояснив, що привіз гранату з фронту – як талісман. Каявся, обіцяв повернутися на військову службу. Суд призначив йому умовне, без ув’язнення, покарання і звільнив з-під варти. Згідно з вироком, його вихованням має зайнятися командир частини.

15 квітня пообіді на Великій Перспективній у Кропивницькому поліцейські зупинили чоловіка, який, за їхньою інформацією, погрожував іншій людині гранатою. У кишені куртки виявлено саморобний вибуховий пристрій, складений із корпусу бойової осколкової гранати болгарського виробництва та радянського запалу. Після того у Фортечному районному суді вирішувалося питання про запобіжний захід стосовно цього чоловіка. Прокурор просив відправити його в ізолятор на два місяці, вказуючи і на такі обставини: той – неодноразово судимий, нині фігурує ще в одній кримінальній справі, яка розглядається судом. Захисник підо­зрюваного заперечував: мовляв, це не має ніякого значення. Просила залишити підозрюваного на волі і його мати. Запевняла, що син часто провідує її і не переховуватиметься від правосуддя. Слідчий суддя визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У ніч на 21 квітня кропивницькі поліцейські відреагували на повідомлення про конфлікт між двома чоловіками на вулиці Преображенській Приїхали туди і знайшли в машині одного з учасників суперечки автомат Калашникова. Зброю вилучили, власника затримали. Він виявився учасником АТО. Наступного дня слідчий суддя Фортечного районного суду визначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний розповідав, що збирався здати автомат правоохоронцям, але не встиг.

Тим часом у Фортечному районному суді розглянули справу стосовно учня Кіровоградського аграрного коледжу, який 16 березня пізнього вечора біля магазину «Велмарт» на вулиці Юрія Коваленка вчинив кілька пострілів з пневматичного пістолета (однією з куль пошкоджено вікно магазину). Неповнолітній правопорушник обіцяв виправитися. Суд застосував до нього стягнення у вигляді попередження.