Руслан Кравченко: Громадяни задекларували 326 млрд грн доходів, отриманих за 2024 рік

326 мільярдів гривень – саме таку суму доходів задекларували громадяни за результатами Деклараційної кампанії – 2025. Порівняно з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко у Telegram-каналі.

За його словами, загалом подано понад 170 тисяч декларацій.

«За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд грн та військового збору – понад 1,5 млрд гривень», – зазначив Руслан Кравченко.

Найбільші суми задекларували мешканці:

− Києва – 156 млрд грн,

− Дніпропетровщини – майже 30 млрд грн,

− Львівщини – 18,2 млрд грн,

− Київської області – 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

− іноземні доходи – 34,2 млрд грн,

− спадщину та дарування – 13,6 млрд грн,

− доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн,

− інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн,

− інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн,

− доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд гривень.

Руслан Кравченко також розповів, що цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. порівняно з попереднім періодом.

Усього більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

А один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд гривень.

Також понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку – і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн гривень.

«Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую кожному, хто чесно задекларував свої доходи. Ви — партнери держави у зміцненні економіки!» – наголосив Руслан Кравченко.