1 травня набули чинності нові правила надання пільг на ЖКП

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області інформує, що 1 травня набули чинності нові правила надання пільг на житлово-комунальні послуги для деяких категорій громадян.

Відтепер право на пільгу залежить від сукупного доходу сім’ї.

Буде застосовано єдиний підхід до надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, враховуючи середньомісячний дохід родини. Це забезпечить адресність підтримки, спрямованої на тих, хто найбільше її потребує.

Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. В 2025 році розмір соціальної податкової пільги становить 4 240,00 грн.

Право отримання пільг на новий період буде визначено автоматично Пенсійним фондом України, без додаткового звернення громадян.

Звертаємо увагу, що учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблого (померлого) ветерана війни, членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України пільги на житлово-комунальні послуги надаються незалежно від отриманих доходів.

Пільги отримати з урахуванням доходів можуть такі категорії:

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесеним до І категорії; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до ІІ категорії; дружини (чоловіки) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою або опікуни (на час опікунства) дітей померлих; дружини (чоловіки), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт);

звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків; колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області