Отримувати пенсію для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ стало простіше

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Влас. інф.
-
10:42
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Раніше внутрішньо переміщені особи (які отримали статус до 24.02.2022), українці за кордоном і на тимчасово окупованих територіях мали окремий алгоритм отримання пенсій. Тепер для всіх діють однакові умови виплат — незалежно від місця проживання.

 

Що змінилось — розповідають юристи системи надання БПД

 

Що змінилося:

  • отримати пенсію можна на карту будь-якого банку (раніше лише Ощадбанк)
  • громадяни, які проживають за кордоном або на ТОТ, повинні проходити фізичну ідентифікацію раз на рік (щороку до 31 грудня)
  • пенсіонери на ТОТ повинні здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців, якщо в ці пів року вони не проходили фізичну ідентифікацію.

 

Умови виплати пенсії для тих, хто проживає на ТОТ або виїхав звідти

 

Пенсії громадянам, які проживають на ТОТ або які виїхали з ТОТ виплачують за умови, що вони не отримували пенсію від рф.

 

Як підтвердити?

Подати до Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву у довільній формі про неодержання пенсії від рф

 

Як пройти фізичну ідентифікацію

 

Офлайн, якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території і маєте можливість звернутись особисто. Або онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном або на ТОТ.

 

При собі потрібно мати:

  • паспорт громадянина України або закордонний
  • картку, на яку надходить пенсія або документи про відкритий рахунок у банку
  • пенсійне посвідчення
  • якщо ви законний представник пенсіонера, окрім одного з видів паспорта треба надати нотаріальну довіреність, згідно з якою ви можете отримувати виплати замість пенсіонера
  • якщо пенсію отримує дитина — свідоцтво про народження дитини.

 

Якщо не пройти ідентифікацію

 

Пенсія не нараховуватиметься.

Щоб відновити виплати, потрібно впродовж року пройти ідентифікацію. В цьому випадку виплату пенсії відновлять з дати її припинення.

 

Що робити, якщо виплату пенсії припинили

 

Написати до ПФУ заяву про поновлення виплат та пройти фізичну ідентифікацію.

 

Як подати заяву:

  • особисто до будь-якого сервісного центру
  • через вебпортал електронних послуг ПФУ
  • поштою або електронною заявою.

 

Якщо людина перебуває за кордоном — можна надіслати письмову заяву до ПФУ із свідоцтвом, про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Отримати його можна в дипломатичній установі України (консульстві) в країні перебування.

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