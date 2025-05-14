Отримувати пенсію для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ стало простіше

Раніше внутрішньо переміщені особи (які отримали статус до 24.02.2022), українці за кордоном і на тимчасово окупованих територіях мали окремий алгоритм отримання пенсій. Тепер для всіх діють однакові умови виплат — незалежно від місця проживання.

Що змінилось — розповідають юристи системи надання БПД

Що змінилося:

отримати пенсію можна на карту будь-якого банку (раніше лише Ощадбанк)

громадяни, які проживають за кордоном або на ТОТ, повинні проходити фізичну ідентифікацію раз на рік (щороку до 31 грудня)

пенсіонери на ТОТ повинні здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців, якщо в ці пів року вони не проходили фізичну ідентифікацію.

Умови виплати пенсії для тих, хто проживає на ТОТ або виїхав звідти

Пенсії громадянам, які проживають на ТОТ або які виїхали з ТОТ виплачують за умови, що вони не отримували пенсію від рф.

Як підтвердити?

Подати до Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву у довільній формі про неодержання пенсії від рф

Як пройти фізичну ідентифікацію

Офлайн, якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території і маєте можливість звернутись особисто. Або онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном або на ТОТ.

При собі потрібно мати:

паспорт громадянина України або закордонний

картку, на яку надходить пенсія або документи про відкритий рахунок у банку

пенсійне посвідчення

якщо ви законний представник пенсіонера, окрім одного з видів паспорта треба надати нотаріальну довіреність, згідно з якою ви можете отримувати виплати замість пенсіонера

якщо пенсію отримує дитина — свідоцтво про народження дитини.

Якщо не пройти ідентифікацію

Пенсія не нараховуватиметься.

Щоб відновити виплати, потрібно впродовж року пройти ідентифікацію. В цьому випадку виплату пенсії відновлять з дати її припинення.

Що робити, якщо виплату пенсії припинили

Написати до ПФУ заяву про поновлення виплат та пройти фізичну ідентифікацію.

Як подати заяву:

особисто до будь-якого сервісного центру

через вебпортал електронних послуг ПФУ

поштою або електронною заявою.

Якщо людина перебуває за кордоном — можна надіслати письмову заяву до ПФУ із свідоцтвом, про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Отримати його можна в дипломатичній установі України (консульстві) в країні перебування.