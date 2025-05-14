Отримувати пенсію для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ стало простіше

Раніше внутрішньо переміщені особи (які отримали статус до 24.02.2022), українці за кордоном і на тимчасово окупованих територіях мали окремий алгоритм отримання пенсій. Тепер для всіх діють однакові умови виплат — незалежно від місця проживання.
Що змінилось — розповідають юристи системи надання БПД
Що змінилося:
- отримати пенсію можна на карту будь-якого банку (раніше лише Ощадбанк)
- громадяни, які проживають за кордоном або на ТОТ, повинні проходити фізичну ідентифікацію раз на рік (щороку до 31 грудня)
- пенсіонери на ТОТ повинні здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців, якщо в ці пів року вони не проходили фізичну ідентифікацію.
Умови виплати пенсії для тих, хто проживає на ТОТ або виїхав звідти
Пенсії громадянам, які проживають на ТОТ або які виїхали з ТОТ виплачують за умови, що вони не отримували пенсію від рф.
Як підтвердити?
Подати до Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву у довільній формі про неодержання пенсії від рф
Як пройти фізичну ідентифікацію
Офлайн, якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території і маєте можливість звернутись особисто. Або онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном або на ТОТ.
При собі потрібно мати:
- паспорт громадянина України або закордонний
- картку, на яку надходить пенсія або документи про відкритий рахунок у банку
- пенсійне посвідчення
- якщо ви законний представник пенсіонера, окрім одного з видів паспорта треба надати нотаріальну довіреність, згідно з якою ви можете отримувати виплати замість пенсіонера
- якщо пенсію отримує дитина — свідоцтво про народження дитини.
Якщо не пройти ідентифікацію
Пенсія не нараховуватиметься.
Щоб відновити виплати, потрібно впродовж року пройти ідентифікацію. В цьому випадку виплату пенсії відновлять з дати її припинення.
Що робити, якщо виплату пенсії припинили
Написати до ПФУ заяву про поновлення виплат та пройти фізичну ідентифікацію.
Як подати заяву:
- особисто до будь-якого сервісного центру
- через вебпортал електронних послуг ПФУ
- поштою або електронною заявою.
Якщо людина перебуває за кордоном — можна надіслати письмову заяву до ПФУ із свідоцтвом, про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Отримати його можна в дипломатичній установі України (консульстві) в країні перебування.
Отримувати пенсію для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ стало...