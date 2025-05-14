Як перевірити документи на будинок перед купівлею: поради від експертів

Ринок нерухомості в Україні переповнений пропозиціями. Але не всі з них дійсно варті вашої уваги: незаконні перепланування, відсутність прав на землю чи борги попередніх власників можуть стати «сюрпризом», що коштуватиме багато грошей та нервів.

Саме тому охочі купити будинок у Києві дедалі частіше звертаються по допомогу до агенції нерухомості Атланта.

На що звернути увагу перед купівлею будинку?

Перед підписанням документів важливо пересвідчитися, що з об’єктом усе гаразд із юридичного погляду. Саме тому обов’язково перевіряйте такі нюанси:

право власності на будинок — його підтверджує спеціальне свідоцтво, видане до 2016 року, або витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно;

документи на землю — зауважте, що нерухомість має стояти на ділянці з цільовим призначенням під житлову забудову, також перегляньте кадастровий номер і дані власника;

відповідність технічної документації — планування має відповідати технічному паспорту, а незаконні добудови чи перепланування можуть стати причиною відмови в перереєстрації права власності.

Також пам’ятайте: якщо власників декілька, потрібна згода на продаж від усіх — інакше угода може бути визнана недійсною. Крім цього, перевірте акти введення в експлуатацію комунікацій (водопостачання, електрики, газу).

Переваги купівлі будинку в Києві за допомогою рієлтора

Самостійне придбання нерухомості може здаватися вигідним рішенням. Проте практика доводить: якщо ви не розумієтеся на юридичних нюансах, така ідея тягне за собою багато ризиків.

Експерти з агенції нерухомості Атланта ретельно перевіряють усі документи та історію об’єкта. Проблемні будинки просто не потрапляють до бази компанії.

Крім того, співпраця з рієлторами значно економить ваш час. Не потрібно витрачати години на вивчення законів чи пошук інформації в реєстрах — фахівець зробить усе за вас.

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