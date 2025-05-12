Чому виправдали Мартиросяна

Кропивницький апеляційний суд переглянув нещодавно справу стосовно Арсена Мартиросяна, якого Кіровський районний виправдав.

35-річний Мартиросян – фігурант кількох кримінальних проваджень. З інформації про Мартиросяна в Інтернеті складається враження, що він – головний об’єкт уваги правоохоронців Кіровоградщини. Чи не найгучніша справа стосовно Арсена Андраніковича – про вчинену ним стрілянину у ніч на 2 листопада 2016 року біля клубу Velvet на вулиці Чміленка в Кропивницькому. Двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень, один з них помер. Мартиросян майже два роки переховувався від слідства. А коли його затримали (це сталося 9 липня 2018-го), пояснив: незнайомці грубо втрутилися в його розмову з дівчиною, і він, побоюючись за своє життя, застосував пістолет, але вбивати нікого не хотів, це сталося випадково. За словами Мартиросяна, він і переховувався тому, що боявся помсти, але врешті-решт добровільно здався правоохоронцям.

Час від часу суди Мартиросяна звільняли з-під варти, заміняючи цей запобіжний захід на домашній арешт. 6 вересня 2024 року – майже через вісім років після трагедії – Ленінський районний суд ухвалив вирок. Мартиросяна визнано винним у навмисному вбивстві. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на одинадцять років. Застосовано закон, згідно з яким день, проведений у слідчому ізоляторі, прирівнюється до двох днів ув’язнення, а три дні під домашнім арештом – до дня ув’язнення. Розрахунки показали, що на той час Мартиросян уже відбув покарання. 22 жовтня того ж 2024 року вирок набрав законної сили, і Мартиросяна звільнили з-під варти. Тим часом поліція розслідувала справу про зберігання наркотичної речовини.

9 лютого 2023 року о шостій ранку в помешкання на вулиці Вокзальній у Кропивницькому, де перебував під домашнім арештом Арсен Мартиросян, нагрянули правоохоронці і влаштували обшук. Підставою були свідчення кропивничанина, який начебто бачив Мартиросяна в під’їзді будинку з «косяком», той начебто навіть хотів пригостити його. У ході обшуку знайдено два пакети з кількома грамами кристалічної речовини. Експертиза показала, це – метадон.

Мартиросяну інкримінували незаконне придбання та зберігання наркотику. Він категорично відкидав обвинувачення. Мовляв, уявлення не має, звідки в тумбочці взявся метадон. Припускав, що поліцейські підкинули заборонену речовину в ході обшуку, тим паче, що через відключення електрики в квартирі було темно. За словами Мартиросяна, він не вживає наркотиків і ніякого стосунку до них не має.

15 травня 2024 року Кіровський районний суд визнав недоведеною причетність Мартиросяна до пакетиків з метадоном і виправдав його. Суд дійшов висновку: з того, що в помешканні виявлено заборонену речовину, зовсім не випливає, що вона належить мешканцеві. Тим паче, квартира – не Мартиросянова, а його матері, і там бували інші люди.

Ухвалюючи це рішення, суд засумнівався в об’єктивності свідка, якого поліцейські залучали понятим під час обшуку. Виявляється, його раніше притягали до кримінальної відповідальності, після того регулярно використовують як понятого. А інший свідок – той, якого Мартиросян начебто хотів почастувати марихуаною, – ще й фігурує викривачем у кримінальній справі про отримання хабара посадовцем судової охорони.

Прокуратура не погодилася з виправданням Мартиросяна і поскаржилася в Кропивницький апеляційний суд. 9 квітня нинішнього року апеляційна інстанція залишила виправдувальний вирок в силі.

Віктор Іваненко, «УЦ».