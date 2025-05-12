Облив бензином і підпалив

І трьох місяців не прожили в шлюбі Алла й Володимир. Вона померла від тяжких опіків, заподіяних законним чоловіком. Умисне вбивство з особливою жорстокістю – так кваліфікував вчинок Володимира Мацібори суд першої інстанції, призначаючи йому якнайсуворіше покарання – довічне ув’язнення. Апеляційний суд з цим погодився. А нещодавно справу переглянув Верховний суд.

Алла Киценко мешкала з батьками у селі Цибулевому Кропивницького району. Виховувала дочку Поліну. Працювала в «АТБ» у Знам’янці. Улітку 2018 року познайомилася із Володимиром Маціборою. Їй – 22 роки, йому – 40. Він перебрався з Вінниччини в Цибулеве. 1 вересня розписалися. Алла взяла чоловікове прізвище. Купили стару занедбану хату. Володимир заходився приводити житло до ладу. Влаштувався на роботу. Начебто усе складалося добре. Принаймні, в селі нічого поганого в поведінці прибульця не помічали. І раптом – трагедія.

Це сталося пізнього вечора 14 листопада 2018 року. Із свідчень Аллиної матері, Наталії Киценко: «Близько двадцятої тридцять мій чоловік Сергій зателефонував Аллі. Дочка говорила тихо. Повідомила, що її чоловік бушує, але допомоги не потрібно. Через годину нам зателефонував сусід, сказав, що Алла горить. Ми – туди. Алла стояла на сусідському подвір’ї, обгоріла. Розповіла нам, що її чоловік прийшов додому напідпитку, чіплявся, заштовхав її в сарай, облив бензином, підпалив, вона вибила двері, втекла. Він у цей час лежав долі, стогнав і проклинав усіх. У нього було обгоріле обличчя. Підійшовши близько, я почула запах спиртного».

Зі свідчень Аллиного батька, Сергія Киценка: «Одягу на дочці не було, все було обпалене, звисали клапті шкіри, була в шоковому стані, сказала, що чоловік облив її бензином, залив у рота і підпалив. Медики приїхали через пів години. Казали, хоч би її довезти до Знам`янської лікарні, бо через значні опіки до Кропивницького можуть не довезти. Алла була притомна. Медики забрали і її чоловіка. Я поїхав з ними. Він лежав на кушетці та стогнав, а дочка сиділа».

15 листопада у Знам’янську міську лікарню імені Лисенка прибув поліцейський, щоб поспілкуватися з пацієнткою Аллою Маціборою. Допит кілька разів переривався через її тяжкий стан. Зі свідчень Алли Мацібори: «Чоловік приїхав з роботи в нетверезому стані, йому щось не сподобалось: то в хаті холодно, то вода не нагрілась. Далі він почав руки простягати, я почала збиратися, сама одягатись та одягати дитину, думала піти до матері, поки все устаканиться. Він також одягся і сказав: «Пішли покажу, як я пилку зробив. Пилку, що дрова пиляти». Я не хотіла заходити до сарайчика, він заштовхав мене. Штовхав у спину, при цьому казав, що я така-пересяка. Йому вічно нічого не подобалося, відпихала його від себе, просила заспокоїтися. Він облив мене бензином та сказав, що йому все одно, чи дитина чи не дитина, що помремо разом, а дитина залишиться сама. Налив на одяг та налив у рота бензин. Тримав запальничку та намагався підпалити, запальничка довго не загорялася. Одяг не підпалювався, загорілося волосся зі спини. Раніше він мене не бив, тільки морально знущався».

У Знам’янці Аллі погіршало, її відвезли в Кіровоградську обласну лікарню. Там її провідала мати. Зі свідчень Наталії Киценко: «В лікарні дочка розповідала, що в той вечір її чоловік був у нетверезому стані, вони посварилися. Потім він її попросив допомогти завести бензопилу. Вона відмовилася. Він її потягнув в сарай, там ударив, від чого вона впала на спину. Двері в сараї зачинилися. Її лежачу він облив бензином, залив бензин до рота і підпалив запальничкою. В шоковому стані вона вибила двері і втекла до сусідів. Він гнався за нею. Вона його відштовхнула і, мабуть, в цей момент вогонь перекинувся на нього. Раніше між ними були нормальні стосунки. Потім, як розповідала дочка, він вийшов на роботу і почав вживати спиртні напої з хлопцями, в сім`ї почалися сварки, він застосовував до неї насильство».

20 листопада Алла померла в обласній лікарні. Причина смерті – опіковий шок. Тими ж днями взяли під варту Володимира Мацібору. Він ще перебував у лікарні з опіками. Спершу розповідав правоохоронцям, що стався нещасний випадок. Мовляв, розпалював піч, необережно кинув недопалок на пляшку з бензином, пальне загорілося, заходився гасити, ненавмисне облив себе й дружину…

Справу розглядав Знам’янський міськрайонний суд. Зі свідчень обвинуваченого Мацібори: «Алла висловлювала мені претензії з приводу того, що я пізно приїхав з роботи, була незадоволена. я запропонував піти покурити на веранду. Пішли покурили, вона наче заспокоїлась. Запропонував піти до сараю, подивитися на придбані матеріали. Пішли, вона зачинила в сараї двері і схопила молоток, хотіла вдарити мене молотком по плечу. Я вихопив молоток. Вона схопила зі столу пляшку з рідиною і вилила на мене. Я схопив її за плечі і посадив на стілець. Що було у пляшці, я не знав, пляшка була відкрита. Я відібрав у неї пляшку. Можливо, в цей момент щось і вилилось на неї. Після цього вона наче заспокоїлась, дістала цигарки, і ми вирішили покурити. Я підпалив запальничку».

У судових дебатах Мацібора сказав: «Умислу вбивати я не мав. Це ненавмисне вбивство, згоден з призначенням мені покарання у вигляді п’яти років ув’язнення».

«Обвинувачений неодноразово змінював свою позицію, давав непослідовні свідчення, на одні й ті самі запитання давав різні відповіді, фактично не визнав вину, а навіть вважає винною потерпілу», – йдеться у вироку Знам’янського міськрайонного суду за 27 липня 2023 року.

Дав оцінку суд і свідченням Алли Мацібори про те, що її чоловік висловлював готовність згоріти з нею разом. На думку суду, з цього не випливає, що Володимир Мацібора – невинуватий. До того ж він зазнав незначних опіків.

Мацібору визнано винним у навмисному вбивстві з особливою жорстокістю та засуджено до довічного ув’язнення. Також його зобов’язано компенсувати моральну шкоду матері загиблої – сплатити їй пів мільйона гривень.

Мацібора поскаржився в Кропивницький апеляційний суд. Стверджував, що висновки суду про умисне вбивство з особливою жорстокістю не відповідають дійсності, оскільки, мовляв, грунтуються на неправдивих свідченнях Алли, даних нею в лікарняній палаті. Також вказував, що понятими залучалися її родичі, а вони, мовляв, – не об’єктивні. 8 лютого 2024 року Кропивницький апеляційний суд залишив вирок Знам’янського міськрайонного без змін.

Мацібора звернувся в Касаційний кримінальний суд Верховного суду. Доводив, що міськрайонний і апеляційний суди не розібралися ґрунтовно в справі. Просив закрити провадження через недоведеність провини. 18 березня 2025 року касаційна інстанція відмовила Маціборі в задоволенні його скарги.

Віктор Іваненко, «УЦ».