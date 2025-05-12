Від людини щедрої душі

Голова громадської організації «Патріот Кіровоградщини» Вадим Нікітін з Богданом Пивоварчуком, який живе у Канаді, познайомився у 2017 році. З тих пір канадський волонтер регулярно передає посилки для українських захисників. І раз на рік приїжджає в Україну.

Вадим Нікітін написав у Фейсбуці: «Сьогодні отримали п’ять довгоочікуваних посилок з Канади. Величезна подяка пану Богдану і кожному, хто долучився до збору підтримки і допомоги для Збройних сил України в далекій Канаді! Шість приладів нічного бачення для авто, кава, взуття, одяг, інструменти для авто незабаром будуть доставлені у підрозділи ЗСУ. А медичні засоби – до госпіталю».

Вадим розповів, що пан Богдан завжди запитує, чого потребують наші військові, і надсилає саме це. З останнього, надважливого, турнікети, які у нас коштують дуже дорого. Він об’єднав невелику кількість жителів свого міста, які донатять на підтримку воїнів ЗСУ.

– Богдан Семенович дуже переживає за Україну, – каже Вадим Нікітін. – Він живий, щирий, товариський, доброзичливий, людина щедрої душі. Родом із заходу України. До Канади переїхав, коли йому було 30 років. Зараз пану Богдану 75. Створили з дружиною власний бізнес – готують українські страви. Починали з участі у ярмарках, а згодом розвився бізнес. Коли в 2014 році в Україні почалася війна, стали активно допомагати нашим захисникам й закликати до допомоги інших.

Пан Богдан реально багато передає, і все необхідне. Теплі куртки та взуття, інструменти, навіть каву. Начебто побутове, але його хлопці потребують. Більше того, щороку він відпочиває на Кубі, і звідти в якості сувенірів передає нашим військовим кубинські сигари. Хлопці радіють. Позитивні емоції також важливі.

Щиро дякую пану Богдану та його друзям. За всіх переживають, всім намагаються допомогти. Хлопці цінують вашу допомогу. Будьте здорові! Слава Україні!