Концерт для Маню

Друзі Юрія Горобченка (Маню), з яким нещодавно попрощалися, вирішили вшанувати його пам’ять рок-концертом. Мета – згадати відомого меломана та зібрати кошти на пам’ятник.

З вибором місця проведення впоралися швидко. «УЦ» має досвід проведення музичних заходів під час війни. Рок-фестиваль «Всупереч війні», під час якого збиралися кошти для ЗСУ, ми провели в кінозалі бібліотеки імені Чижевського. Є сцена, є глядацький зал, притому це укриття, що дозволяє не переривати виступи музикантів під час повітряної тривоги. І цього разу бібліотека пішла нам назустріч.

Під час концерту будуть демонструватися фото Маню – з народження й майже до останнього дня. Технічну підтримку обіцяє магазин Music Brand. Виступити погодилися поки що три колективи: Inside the sound, Дмитро Дорош & Nomad та Alex Fish band.

Максим Величко (Inside the sound) сказав, що добре знайомий з Едуардом, сином Юрія Горобченка. Щодо Маню, то він часто приходив на концерти гурту, добре відгукувався про музику Макса. «Будемо раді бачити фанів інструментальної музики на концерті пам’яті нашого друга. Гратимемо наші улюблені авторські композиції проєкту Inside The Sound», – сказав Максим.

Дмитро Дорош також передав своє звернення: «Шановні глядачі, я, Дмитро Дорош, запрошую всіх на концерт, присвячений пам’яті Юрія “Маню” Горобченка. Ми з гуртом “Номад” зіграємо мою авторську музику, а також декілька композицій дуже крутого гурту, який любив Маню і так само ми. Але нехай це буде приємним сюрпризом».

Анатолій «Тоха» Антоненко, фронтмен гурту Alex Fish band, сказав наступне: «Цей концерт не може не відбутися. Зібратися мають ті, хто знав Юру, і ті, хто любить гарну музику. Сподіваюся, що глядачів буде багато. Нам є що зіграти. Вам буде що послухати. Ще й добру справу зробимо в пам’ять про Маню».

Звертаємо увагу на те, що на нас очікує благодійний захід. Квитків не буде, але будуть донати. Мінімальний – 100 гривень. Отже, зустрічаємося 4 червня о 18.00 в кінозалі бібліотеки Чижевського. Пом’янемо Маню якісною музикою, яку він любив!